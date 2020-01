Esprits Criminels saison 15 : Derek Morgan (Shemar Moore) de retour pour la fin de la série ?

Derek de retour ?

Ce mercredi 8 janvier marquera le début de la diffusion de la saison 15 d'Esprits Criminels, qui sera également la dernière de la série. Et tandis que de nombreux fans s'interrogent sur le futur amoureux de JJ et Reid au regard du dernier épisode en date, Erica Messer (la showrunneuse) a préféré répondre à une autre question.

Interrogée par TVLine sur la possibilité de revoir Derek Morgan (présent au casting durant 11 saisons) en compagnie de ses ex-collègues afin de conclure en beauté la fiction policière, la créatrice s'est malheureusement montrée négative : "On me demande souvent si Shemar Moore va revenir en tant que Derek, mais la réponse est non." Une déception ? Oui, mais une situation logique : "Il est actuellement très occupé avec la série SWAT".

Un beau clin d'oeil

Néanmoins, la showrunneuse l'a ensuite précisé, des hommages aux personnages cultes, il y en aura : "Je voulais pouvoir rendre hommage à l'histoire de la série, notamment dans ce final, et j'ai réussi d'une manière différente." Sans jamais trop en dévoiler, Erica Messer a promis un clin d'oeil très particulier qui devrait faire le bonheur de tout le monde : "On a cet incroyable flashback sur le final de la saison 1 et il me donne le sourire à chaque fois que je le vois, car aucun membre de la team de l'époque n'est encore présent, à l'exception de Reid. C'est un cadeau à tous ceux qui nous suivent depuis toutes ces années".

Un espoir de revoir Hotch ? A suivre...