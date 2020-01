Lucifer saison 5 : la fin de la série marquée par... 2 épisodes musicaux

Etant donné que la saison 5 de Lucifer a été annoncée comme la dernière de la série, les créateurs ont décidé de tout donner pour partir en beauté. Ainsi, après la promesse de l'apparition d'un personnage emblématique de la mythologie, on découvre aujourd'hui que les ultimes épisodes seront marqués par quelques chansons.

Lucifer va se mettre à la chanson

En octobre dernier, on apprenait en effet que le quatrième épisode de cette saison 5 sera un hommage aux films noirs des années 40 et qu'il contiendra deux numéros musicaux. Comment ? Pourquoi ? Le mystère reste entier. De quoi forcément nous intriguer et fortement inspirer l'équipe créative.

D'après les nouvelles révélations d'EW, Lucifer profitera ensuite de l'épisode 9 pour passer au niveau supérieur et donner vie à une véritable intrigue musicale. Intitulé "Bloody Celestial Karaoke Jam", celui-ci devrait - comme son titre l'indique, nous offrir des moments épiques et mémorables, mais pas que.

A l'inverse de nombreuses séries qui jouent la carte de la facilité au moment de créer un tel épisode, Ildy Modrovich (co-showrunner) l'a confié au média américain, ils ont tout fait pour imaginer l'histoire parfaite afin d'intégrer au mieux ces passages musicaux : "Nous voulions avoir une véritable histoire qui expliquait la raison pour laquelle ils vont tous se mettre à chanter et danser. [Planifier cet épisode] c'était un peu comme jouer à Tetris, mais c'était très amusant. Ça va être incroyable".

De toute façon, ça ne pourra jamais être pire que ce que préparent les créateurs de The Walking Dead...