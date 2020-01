Lucifer saison 5 : Dieu va débarquer, un président des USA pour l'incarner

On ne sait pas encore de quoi parlera la saison 5 de Lucifer sur Netflix, mais on sait déjà que le personnage de Tom Ellis retrouvera son père. Oui, Dieu va débarquer sur Terre et sera incarné par un président des USA. Attention spoilers.

Dieu débarque sur Terre La saison 5 de Lucifer sera peut-être la dernière, mais cela n'empêchera pas les créateurs de réserver de nouvelles surprises aux fans. D'après EW, c'est un personnage très important de la mythologie de la série de Netflix qui fera ainsi son apparition lors des derniers épisodes. Son nom ? Dieu. Et pour incarner le père de Lucifer et Amenadiel, les créateurs ont décidé de recruter... le président des USA. Non, pas Donald Trump ni Barack Obama, mais l'acteur Dennis Haysbert, l'inoubliable interprète de David Palmer dans la série 24 heures chrono. Une apparition mystérieuse Malheureusement, il faudra se montrer patient avant de connaître les premiers détails sur l'apparition d'un tel personnage. Tout ce que l'on sait, c'est que la présence de Dieu viendra secouer le petit monde de Lucifer. Il y a quelques mois, Ildy Modrovich (co-showrunner) teasait déjà son arrivée au micro de TVLine : "On va avoir un nouveau jouet très amusant avec lequel jouer. On sait qu'il sera un énorme facteur dans l'avancée de la saison 5". Difficile de savoir de quoi il en retournera, mais D.B. Woodside - l'interprète de Amenadiel, confirmait récemment à EW que l'intrigue de son personnage sera liée à celle de Lucifer : "Il va redescendre en Enfer. Il se passe quelque chose sur Terre qu'Amenadiel est incapable de gérer tout seul". Or, on n'imagine pas les deux frangins s'associer sans que leur père n'y joue un rôle.