Homeland saison 8 : bande-annonce, date de sortie... tout ce que l'on sait déjà

S'il y a bien une qualité que l'on retrouve chez un fan de Homeland, c'est la patience. Et pour cause, le dernier épisode de la saison 7 a été diffusé en avril 2018. En août de la même année, on apprenait que la saison 8 serait la dernière de la série mais il faudra attendre février 2020 pour découvrir les épisodes.

La date de retour

Showtime qui diffuse Homeland aux Etats-Unis l'a annoncé : la saison 8 du show débutera le 9 février prochain sur son antenne. On imagine que les téléspectateurs français pourront la retrouver en US+24 (ou presque) sur Canal+ Séries comme ce fut le cas pour la saison 7. Cette ultime saison comptera 12 épisodes et le final sera diffusé le 26 avril 2020.

L'intrigue

Avant de vous parler de la saison 8, un retour sur la saison 7 s'impose. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, Carrie (Claire Danes) réussissait à sauver Simone, une agent russe, mais était capturée et retenue prisonnière. Dans l'ultime scène, Carrie était libérée après plusieurs mois de captivité et ne reconnaissait pas Saul (Mandy Patinkin). L'action de la saison 8 débutera quelques mois plus tard alors que Carrie est en train de guérir. Elle est toujours en proie à des problèmes de mémoire ce qui n'arrange pas Saul, devenu conseiller en sécurité du nouveau Président des Etats-Unis. Saul a pour mission de mener des négociations avec les talibans en Afghanistan et les connaissances de Carrie lui sont nécessaires. Contre l'avis des médecins, il va lui faire traverser l'Atlantique mais Carrie va être soupçonnée d'être un agent double. La saison 8 de Homeland a été tournée au Maroc et à Los Angeles.

La bande-annonce

Showtime a dévoilé ce mardi 14 janvier une toute nouvelle bande-annonce de la saison 8 de Homeland qui nous en dévoile plus sur ce qui nous attend. Oui, il y aura de la tension. La preuve :