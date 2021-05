The Flash : la saison 8 débutera par 5 épisodes "crossover" très spéciaux

La saison 7 de The Flash n'est pas encore terminée, mais les créateurs planchent déjà sur la suite. Et alors que les nouveaux épisodes devront se faire sans Tom Cavanagh (Wells) et Carlos Valdes (Cisco) qui ont tous les deux décidé de quitter la série, leurs absences devraient être comblées de la meilleure des façons.

5 épisodes spéciaux attendus pour The Flash

C'est Mark Pedowitz (boss de la CW) qui a dévoilé la nouvelle cette semaine, la future saison 8 débutera par un gigantesque événement au sein du Arrowverse. Au programme ? Ce sont 5 épisodes spéciaux qui seront mis en place dès l'automne prochain afin de lancer une intrigue incroyable à Central City durant lesquels de nombreux personnages cultes apparaîtront.

"L'idée pour The Flash imaginée ici par Eric Wallace (showrunneur) et Greg Berlanti (producteur exécutif), c'est que l'on verra d'autres super-héros de la CW faire un passage chacun leur tour dans un épisode" a déclaré le président de la chaîne. Et s'il n'a bien évidemment dévoilé aucun détail sur les héros concernés et les raisons de ces rencontres, il a tout de même laissé entendre que des surprises sont à prévoir.

Ainsi, contrairement à ce que l'on a déjà vu par le passé, notamment avec Crisis on Infinite Earths, "Il ne s'agira pas tout à fait d'un crossover". D'après Mark Pedowitz, même si "il y aura une ambiance façon crossover avec l'introduction de tous les personnages", l'objectif principal de ces retrouvailles ne devrait pas ressembler à ce qui a déjà été fait par le passé. Autrement dit, il pourrait donc s'agir de simples visites de courtoisie plutôt que d'une nouvelle mission commune pour sauver le monde.

Notre théorie un peu claquée : Iris va enfin devenir maman des jumeaux du futur et les héros vont venir dire bonjour aux bébés.