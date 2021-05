The Flash saison 7 : Tom Cavanagh explique son départ de la série, un retour de Wells possible ?

Actuellement diffusée aux USA, la saison 7 de The Flash a marqué le départ de Tom Cavanagh, l'excellent interprète de Wells. Une surprise pour les fans, mais une situation qui était attendue depuis de longs mois par le comédien. Et pour cause, si la pandémie - qui a bouleversé de nombreux plans, n'était pas arrivée, il aurait initialement dû partir dès la conclusion de la saison 6.

Un départ logique

Et à la question "pourquoi souhaitait-il partir alors que The Flash reste un succès ?", la réponse est simple : il avait le sentiment d'avoir fait le tour de son personnage. Auprès de EW, Tom Cavanagh a notamment confessé, "Vous devez garder à l'esprit que la série ne s'intitule pas Wells, mais The Flash. Et pendant un long moment, je m'étais dit 'Je participerais à la série aussi longtemps que je me sens challengé, que je prends du plaisir et que je contribue réellement aux histoires de Flash".

Or, comme on a pu le découvrir ces dernières saisons, l'intrigue autour de Wells tournait souvent en rond, était parfois un peu tirée par les cheveux et sentait également le réchauffé, "Très tôt, dès la saison 5, j'ai senti que je me rapprochais de la fin. Je trouvais que tout ça [l'intrigue autour de Sherloque] ferait un dénouement parfait".

Un attachement toujours très fort

On vous rassure tout de même, Tom Cavanagh n'est pas blasé / déçu par la série. Après avoir précisé, "Tous ces personnages Wells ont été très amusants à jouer", le comédien a rappelé, "Mais comme je l'ai dit, la série s'intitule The Flash et elle se portera donc très bien sans moi". De fait, il s'agit simplement d'une décision visant à permettre à la série d'avancer dans le bon sens et de ne pas tirer inutilement sur la corde avec certains personnages.

Par ailleurs, il l'a assuré, il ne ferme aucunement la porte à un retour dans le futur. "J'ai l'impression que, nous tous sur The Flash, on ressent un attachement particulier à la série" a dans un premier temps déclaré l'acteur, avant d'ajouter ensuite, "Donc, quand Greg Berlanti (producteur executif) vous appelle, je ne pense pas qu'il y a une once d'hésitation. L'une des meilleures choses sur cette série, ça a été la collaboration avec lui. C'est vraiment dans le sens 'Si ce mec si incroyable m'appelle, j'ai hâte d'y aller !'"