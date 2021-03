The Flash saison 7 : un nouveau Harrison Wells très (très) spécial annoncé dans la série

Le vrai Harrison Wells enfin présent

C'est une nouvelle qui devrait rassurer tous les fans de The Flash : la saison 7 ne se fera pas sans Tom Cavanagh. Si Nash Wells s'est récemment sacrifié afin de permettre à Barry de retrouver sa vitesse, l'épisode 2 - diffusé ce mardi 9 mars 2021 sur la CW aux USA, nous a teasé le retour d'une version emblématique d'Harrison Wells.

En effet, alors que la série nous a déjà offert de multiples versions de ce personnage depuis ses débuts, les créateurs vont (enfin) profiter des nouveaux épisodes pour mettre en scène... la version originale du scientifique. Et pour cause, on s'en souvient, c'est Eobard Thawne qui s'était en réalité glissé dans sa peau en saison 1 après l'avoir tué.

Une version twistée

Comment un tel retour est-il possible aujourd'hui ? A priori, si l'on se fie au court teasing dévoilé, ce sont les particules du multiverse qui se sont amusées à le ressusciter. Et si, pour l'heure, on n'en sait pas vraiment plus sur le pourquoi / quelles conséquences à venir, Grant Gustin a déjà profité d'une interview accordée à TVLine pour nous promettre de belles choses avec "le personnage le plus épique et iconique que Tom Cavanagh a joué dans la série".

"On va pouvoir découvrir le véritable Harrison Wells pour la première fois. C'est un personnage que, je sais, Tom adore incarner" a dans un premier temps rappelé l'acteur, avant d'ajouter avec excitation, "Mais comme toujours, ça sera un Harrison Wells avec un twist." Traduction ? "On va à nouveau voir Tom faire quelque chose de totalement nouveau avec ce personnage". Bref, ça sera le véritable Harrison Wells... mais en version modifiée.

Il faudra désormais patienter les prochains épisodes pour savoir ce que nous réservent les scénaristes et ce que vaut réellement ce Wells finalement méconnu, mais sa découverte de son nouveau Star Lab promet d'être amusante.