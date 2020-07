The Flash saison 7 : pas de nouveau Wells cette année ? Tom Cavanagh répond

Cette semaine, Tom Cavanagh a fait un petit tour dans le podcast Fake Doctors, Real Friends de Zach Braff et Donald Faison dédié à la série Scrubs dans laquelle il incarnait Dan, le frère de JD. Au détour de nombreuses anecdotes sur la cultissime comédie, l'acteur a finalement eu le droit à une question intéressante concernant The Flash.

Un acteur dépassé par la série

Donald Faison - à la pointe de tout ce qui concerne l'univers des super-héros, a ainsi souhaité savoir si, maintenant que le multiverse semble terminé, Nash Wells/Pariah - introduit l'an passé, allait être la dernière version de ce personnage ou si un autre Wells pouvait potentiellement apparaître dans la saison 7. Réponse de l'intéressé ? Il n'en sait rien.

Pour être plus précis, étant donné que les tournages sont loin de pouvoir reprendre aux USA, il ne sait pas encore ce que réservent les scénaristes pour 2021. Et malheureusement pour lui, ce n'est pas sa culture de cet univers qui peut l'aider à anticiper leurs décisions, "Ce qui est dingue quand on fait une série de super-héros, c'est qu'on tombe parfois sur des gens comme toi et on se sent tellement inférieur au niveau de nos connaissances". Le comédien l'a en effet confessé, il a beau aimer The Flash, il n'est en rien un expert de la série et des comics, "Tu en sais finalement plus que moi. Je n'exagère pas, je tente pas de jouer le mec stupide. A t'écouter, tu as clairement une meilleure vue d'ensemble sur ça que moi".

Nouveau Wells possible ?

Néanmoins, Tom Cavanagh ne sait peut-être pas ce que préparent les auteurs, mais il n'imagine pas l'équipe mettre fin au concept des Wells différents, peu importe le nouveau monde mis en place dans le Arrowverse. Il l'a précisé, "J'ai le sentiment - et vous le savez aussi bien que moi pour avoir fait de longues séries, que s'il y a un besoin de faire intervenir un nouveau Wells, alors il sera possible d'en avoir un nouveau".

Pour faire simple, les créateurs pourraient à nouveau jouer avec les règles qu'ils ont eux-mêmes mis en place afin de continuer à nous surprendre. Et ce n'est pas plus mal.