The Flash saison 7 : Tom Cavanagh lassé de jouer différents Wells ? L'acteur se confie

Présent depuis les débuts de The Flash sur la CW, Tom Cavanagh n'a pourtant quasiment jamais joué le même rôle à chaque nouvelle saison de la série. Suite à la mise en place du Multivers, les scénaristes en profitent régulièrement pour faire intervenir des versions différentes du célèbre Harrison Wells afin d'apporter un peu de fraîcheur aux intrigues.

L'importance des différents Wells

Ainsi, en seulement six saisons, on a déjà eu le droit à un Wells qui se la raconte beaucoup trop (Wolfgang Wells), un Wells arnaqueur (H.R. Wells), un Wells détective privé (Sherloque Wells) ou encore un Wells psychopathe (Reverse Flash) et un Wells aussi intelligent que blasé (Harry Wells). De quoi lasser le comédien ? Pas du tout.

Invité du podcast Inside of You de Michael Rosenbaum, Tom Cavanagh a avoué être lui-même à l'origine de cette idée. Pour quelle raison ? Tout simplement pour lui permettre de jouer, "[Avec le Wells Reverse Flash], vous ne pouvez logiquement pas l'avoir tous les 4 épisodes en mode 'tu ne m'attraperas jamais'. Vous ne pouvez pas vous répéter. Vous devez toujours inventer de nouvelles choses, c'est la base d'une bonne histoire. Donc je pensais [qu'une fois découvert à la fin de la saison 1, ndlr] c'était terminé pour moi. Et puis Greg Berlanti [ex-showrunner] et moi avons eu une idée : grâce au multivers, il y a forcément différentes versions. On s'est donc dit que nous pourrions créer un nouveau personnage chaque saison tout en continuant à faire venir Reverse Flash [le grand méchant de cette histoire, ndlr] quand ça serait nécessaire".

Les Wells préférés de Tom Cavanagh

A ce sujet, l'acteur l'a confié, c'est bien quand il se glisse dans la peau de Reverse Flash que l'acteur prend le plus de plaisir, "La raison pour laquelle je suis dans la série, c'est ce gars qui porte cette combinaison jaune. Et c'est le truc que je préfère faire, jouer ce Reverse-Flash". Cependant, rassurez-vous, Tom Cavanagh est également fan des autres versions du personnage.

Parmi ses préférées, à l'instar du public, il y a bien évidemment celle de HR Wells, "Si vous connaissez Owen Wilson, il est comme ça. Un peu en mode 'Je t'aime, t'es incroyable, le Flash est si rapide bro...' Il est cool", mais également - et sans grande surprise, celle de Harry, "Il déteste tout le monde, est anti-social mais a un coeur en or. C'est drôle !"

On a désormais hâte de savoir ce qu'il nous sortira pour la saison 7 de The Flash, attendue en 2021 sur la CW aux USA.