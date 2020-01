Arrow saison 8 : "J'étais uniquement là pour l'argent", Stephen Amell se lâche

Pourquoi Stephen Amell a accepté la saison 8 d'Arrow ?

Ce mardi 28 janvier 2020, la CW diffusera le tout dernier épisode de Arrow. Un moment important dans l'histoire du Arrowverse, que Stephen Amell s'est amusé à dézinguer dans Inside of You podcast de Michael Rosenbaum. En plus d'avoir poussé un coup de gueule sur les conditions de tournage de Crisis on Infinite Earths qui, selon l'interprète d'Oliver Queen, ne respectait pas les personnages de la série, le comédien a également fait une étonnante confession.

Stephen Amell ne l'a jamais caché, il avait envie d'arrêter Arrow depuis un long moment déjà. A l'origine, il pensait même dire au revoir à Star City dès la fin de la saison 7, avant finalement d'accepter une ultime mini-saison 8 afin de conclure de façon plus aboutie cet incroyable univers. Une preuve de son dévouement pour l'histoire et pour les fans ? Absolument pas.

L'amour de l'argent avant tout

"Comme dit le proverbe, j'ai eu une 'offre que je ne pouvais pas refuser'" a-t-il révélé dans le podcast. Oui, selon ses propos, son unique raison d'accepter le tournage de cette saison 8 était liée à l'argent : "Ils m'ont dit 'Tu vas devoir tourner 22 épisodes avec nous pour la saison 7, ce qui ira de juillet à avril. Tu veux vraiment n'en faire que 22 à tel prix et finir en avril, et ne pas en faire 32 à CE prix et arrêter en octobre ?' Parce que, il faut le savoir, quand vous renégociez quelque chose, ils améliorent votre salaire par épisode".

Et visiblement, sans jamais dévoiler la somme proposée par les producteurs, le contrat qui lui a été proposé pour prolonger l'aventure était incroyable : "J'ai regardé l'offre et ça aurait été fiscalement irresponsable pour moi de dire non. Irresponsable. J'aime toute cette putain de saison 8, je me suis éclaté, mais clairement, j'étais uniquement là pour l'argent. Plus que d'habitude !"

De quoi totalement briser un mythe et nous rappeler que même les super-héros ont besoin d'argent pour vivre et se payer une retraite. La vie n'est facile pour personne...