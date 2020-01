Arrow saison 8 : émotion et retours de personnages cultes sur les photos du dernier épisode

Festival de guests pour rendre hommage à Oliver

La Crise étant désormais passée au sein du Arrowverse, place désormais aux conséquences de cette catastrophe. Et sans surprise, le dernier épisode de la saison 8 de Arrow - qui sera également le dernier de la série, n'aura rien de très joyeux. La raison ? Celui-ci mettra tout simplement en scène l'enterrement d'Oliver après son sacrifice lors du récent crossover.

A cette occasion, vous pouvez le découvrir ci-dessous, de nombreux invités très spéciaux seront présents pour rendre hommage au premier super-héros de cet univers. Au programme ? Entre les retours surprises de William (version jeune) ou Rory Regan aka Ragman, les soutiens de Barry Allen (The Flash) et Sara Lance (Legends of Tomorrow) ou la possible belle réconciliation à venir entre Thea et Roy face à cette tragédie, on devrait avoir le droit à de jolis moments à l'écran.

Felicity présente et en larmes

Pas de Felicity ? Rassurez-vous, l'héroïne incarnée par Emily Bett Rickards sera également présente pour dire un dernier au revoir à son mari. Toutefois, si l'émotion sera évidemment présente du côté de la jeune femme (Oliver lui a-t-il réservé un petit message vidéo ?), on a du mal à ne pas encore croire à un twist de dernière minute afin de nous offrir une happy ending.

Après tout, les scénaristes nous ont saoulé pendant des années avec le couple Oliver/Felicity. Aussi, il nous paraît inconcevable de ne pas assister à une véritable scène entre les deux à la fin de la série, autrement que via un flashback inutile. On ne va pas se le cacher, faire revenir Felicity à l'écran juste pour la voir pleurer au-dessus d'un cercueil, ça serait particulièrement frustrant. On ne sait pas comment cela pourrait être possible, mais quand on voit toute la team réunie derrière une Felicity choquée devant un PC (ci-dessous), on a envie de croire à un ultime miracle.