Arrow saison 8 : Stephen Amell a détesté tourner le nouveau crossover, coup de gueule de l'acteur

Vous avez adoré Crisis on Infinite Earths, le nouveau crossover au sein du Arrowverse ? Tant mieux, parce que Stephen Amell a détesté le tourner. Attention, le comédien a bien évidemment avoué à Michael Rosenbaum dans son émission "Inside of You podcast" être fier de ces épisodes, "Ils sont excellents, les fans les adorent", mais il n'en pouvait plus de la production mise en place qui forçait tout le monde à jongler sur leurs agendas habituels, "Ça n'a jamais eu aucun sens pour moi".

Des conditions de tournage impossibles

Et dans le cas où vous ne comprendriez pas ce qu'il critique, Stephen Amell a ensuite donné un exemple concret. Dans la Partie 1 du récent Crossover, Oliver Queen mourrait à l'occasion d'une scène forte et touchante. Pourtant, à en croire l'acteur, il lui a été difficile de jouer cette séquence tant les bonnes conditions n'étaient pas réunies.

"Ils ont tenté de boucler les scènes de Caity Lotz (Sarah Lance) et Grant Gustin (Barry Allen)... AVANT que je tourne la scène de ma mort" a révélé Stephen Amell. Et s'il a assuré ne "blâmer personne" pour ça, il a rappelé combien ces problèmes d'agendas et de production pouvaient être une plaie au quotidien, "C'est une scène avec moi concernant Arrow qui se déroule dans Supergirl, avec une équipe de Supergirl, avec les présences nécessaires de Grant et Caity... et ils tentaient de les enlever du plateau pour ne pas gâcher les tournages des séries Flash et Legends prévus le lendemain".

Stephen Amell en colère

Une situation logiquement frustrante pour l'acteur, à tel point qu'il n'a pas encore digéré ce tournage. Toujours au micro de Michael Rosenbaum, Stephen Amell a ainsi fait parler sa colère : "Pendant ce temps-là, le Green Arrow était étendu là, tentant de délivrer ses dernières phrases à rien d'autre qu'une putain de balle de tennis [censée représenter les acteurs]. Il y a donc énormément de scènes où j'étais en train de jouer mais où il n'y avait aucun acteur à côté. Et ça n'est pas une façon acceptable de faire pour créer le meilleur résultat".

Bon bah si vous espériez voir un caméo d'Oliver Queen lors d'un futur crossover, c'est mal barré...