The Flash, Supergirl, Batwoman : un nouveau gros crossover déjà en préparation ?

Nouvelles idées pour un crossover

Crisis on Infinite Earths était-il le dernier méga crossover du Arrowverse ? La question peut se poser avec la future fin de la série Arrow sans laquelle rien de tout cela n'aurait été possible. Pourtant, il n'en est rien. Alors que la CW vient d'officialiser la commande d'une série centrée sur les aventures de Superman et Loïs Lane, Marc Guggenheim - producteur de cet univers, ne souhaite pas s'arrêter là.

"Je dirais que j'ai 'des idées pour des idées', que j'ai déjà pitchées à Mark Pedowitz (CEO de la CW) et Greg Berlanti (producteur exécutif)" a-t-il ainsi révélé auprès de TVLine. "J'ai récemment envoyé un mail à Mark pour lui dire qu'il faut que l'on se retrouve tous pour parler de ça et pour faire un bilan sur ce qui a bien été fait, ce qui n'était pas bien, ce que l'on a appris [avec le récent crossover]. On apprend toujours des choses".

Une réunion moins ambitieuse ?

Toutefois, malgré un plan encore à l'état de brouillon, Marc Guggenheim sait déjà une chose, ce nouvel événement au sein du Arrowverse n'aura rien à voir avec la récente Crise : "L'une des choses sur laquelle tout le monde est d'accord - le casting, les équipes... - c'est que nous ne ferons rien d'aussi énorme l'année prochaine".

Une déception pour certains fans, mais une nécessité pour les créateurs afin de ne pas perdre de vue leurs licences : "Mark et moi avons déjà parlé de simplement 'retourner aux bases' de nos crossovers' et je laisserai aux gens le soin d'interpréter ça comme ils le veulent". De quoi s'attendre à de simples caméos au sein des intrigues ? A suivre...