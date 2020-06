The Flash : la saison 7 sera très différente des précédentes, les fans seront surpris

La saison 6 de The Flash possédait un format différent des précédentes avec deux grandes histoires découpées en deux parties : la première avec le Dr. Ramsey Rosso afin de mener au crossover Crisis on Infinite Earths, la seconde avec Eva McCulloch et l'intrigue Mirror Master. Bonne nouvelle, les créateurs poursuivront sur cette lancée au cours de la saison 7 avec une nouvelle façon de raconter la série.

Une saison 7 différente des précédentes

On le sait, suite à l'épidémie de Covid-19, le tournage de la saison 6 a été interrompu, ce qui a donc empêché les créateurs de conclure parfaitement leur plan. Un problème ? Au contraire, "une bénédiction cachée" selon Eric Wallace (le showrunner) interrogé par TVLine. Il l'a en effet confié, les trois dernier épisodes de la saison 6 qui n'ont pu être tournés seront réutilisés l'an prochain et ce, d'une façon inédite.

"Comme il s'agit de The Flash, il y a toujours un énorme cliffhanger à la fin de chaque saison et ce twist va désormais être utilisé lors des premiers épisodes de la saison 7" a notamment précisé le scénariste. Un détail pour certains, mais une réelle opportunité créative pour l'équipe, "Ça va totalement chambouler notre façon de raconter une histoire sur toute cette saison 7."

Une mise en scène inédite

Eric Wallace n'a rien dévoilé de précis à ce sujet, mais il le sait, le résultat devrait en surprendre plus d'un, "C'est à nous de repenser à quoi peut ressembler une saison de The Flash. (...) Non seulement je sais ce qui se passe à la fin de la saison 6, mais je pourrais même vous dire tout ce qu'il va se passer dans la saison 7". Ainsi, attendez-vous à "encore plus de lien avec le monde des comics" et à une réalisation étonnante, "tout ne sera pas mis en scène de la façon dont les fans l'imaginent".

De quoi convaincre Candice Patton et Grant Gustin de rester dans la série ? On croise les doigts.