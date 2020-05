The Flash saison 7 : la dernière pour Candice Patton (Iris) ? C'est possible

Quel avenir pour The Flash ?

Comme de nombreuses autres séries, The Flash a vu sa saison 6 être amputée de quelques épisodes, la faute à l'épidémie de Coronavirus qui a mis fin de façon prématurée au tournage. Une situation frustrante pour les fans, qui sera néanmoins compensée l'an prochain puisque la fiction super-héroïque est déjà assurée de revenir pour une saison 7. Et ensuite ? C'est le mystère.

Il y a quelques jours, Grant Gustin, l'interprète de Barry dans The Flash, confirmait avoir entamé des discussions pour prolonger son contrat pour des saisons 8 et 9, sans pour autant savoir s'il allait réellement accepter. Le comédien le précisait, son rôle lui prend effectivement beaucoup de temps, ce qui l'empêche de mener à bien d'autres projets qui lui tiennent à coeur.

Candice Patton prête à partir ?

Aujourd'hui, c'est au tour de Candice Patton de semer le doute quant à son avenir dans la série. Interrogée par ET sur le nombre de saisons supplémentaires qu'elle imagine possible pour elle, l'interprète d'Iris a tout simplement répondu, "Je ne sais pas. Je sais que je suis sous contrat jusqu'à la saison 7, donc j'ai encore une année à faire, mais après ça tout est possible".

Et visiblement, l'actrice ne fait pas de son rôle d'Iris une priorité absolue dans le futur. Ainsi, plutôt que d'affirmer son souhait de poursuivre l'aventure coûte que coûte, Candice Patton a finalement confié que sa décision dépendra de nombreuses choses, "Ça sera lié à la direction de la série, de ce qu'ils voudront faire, de comment je me sentirai à la fin de la saison 7". Puis, elle l'a ensuite rappelé, "Il y a énormément de raisons pour lesquelles une série continue et reste à la télé. Notamment ici la volonté de Grant et des autres acteurs de rester. Donc il y aura beaucoup de paramètres à prendre en compte".

Bref, la porte à des saisons 8 et 9 n'est pas fermée pour Candice Patton, mais les créateurs vont devoir trouver les arguments pour la convaincre de la franchir !