The Flash saison 6 : Iris traumatisée dans la suite ? Grosse évolution à venir

Tandis que les fans de The Flash souffrent actuellement devant une deuxième partie de saison 6 lente portée par une intrigue qui n'intéresse pas grand monde, Iris se retrouve coincée dans un miroir. Et logiquement, c'est l'héroïne incarnée par Candice Patton qui en ressortira avec le plus de traumatismes quand cette histoire sera terminée.

Une Iris différente à venir

A l'occasion d'un entretien accordé à TVLine, la comédienne a confessé que cet emprisonnement dans cet étrange monde parallèle ne pourra pas rester sans conséquences. Après avoir dévoilé, "Déjà, pour commencer, vous avez le problème de dissonance cognitive. Qui sait quels sortes de dommages cela peut engendrer à quelqu'un ?", Candice Patton a confessé, "Il y a forcément un traumatisme causé par le fait d'avoir été enfermé dans un tel monde miroir aussi longtemps".

Et selon l'actrice, les téléspectateurs sont désormais bien placés pour savoir combien une telle situation peut être difficile à vivre, à une époque où le confinement nous prive de mouvement et nous isole, "C'est comme nous qui sommes coincés dans cette quarantaine. Sauf que Iris est en quarantaine avec une personne folle. Donc il va forcément en résulter des problèmes de confiance et quelques traumatismes résiduels".

Pas de problème de couple ?

Seule bonne nouvelle à espérer, Iris ne devrait pas vivre un traumatisme amoureux supplémentaire. Là où l'on pouvait craindre une colère de la journaliste à l'encontre de Barry qui n'a pas su découvrir sa disparition dès le début, Candice Patton a étonnamment révélé, "Je pense vraiment qu'elle passera au-dessus. Il n'avait aucune idée de ce qu'il se passait, Iris ne peut pas tenir Barry pour responsable de quelque chose dont il n'avait pas conscience". Étonnant, mais on prend !