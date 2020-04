Scrubs : Zach Braff et Donald Faison de retour dans un podcast qui en dévoile les coulisses

Vous avez déjà terminé tout le catalogue de Netflix ? Les rediffusions à la télé vous lassent ? Vous ne savez plus quoi faire en attendant l'ouverture de Disney+ ? Bonne nouvelle, Zach Braff et Donald Faison sont là pour vous. En effet, les deux stars de la cultissime série Scrubs (2001 - 2010) viennent de lancer un podcast dédié à la comédie.

Un podcast qui fait du bien

Avec Fake Doctors, Real Friends With Zach + Donald, les interprètes de JD et Turk - aussi BFF dans la vraie vie que les personnages à l'écran, ont pour ambition de regarder avec nous tous les épisodes de Scrubs et de nous livrer la moindre anecdote à leur sujet. Et bien évidemment, tout au long de ce podcast - qui va donc s'étendre sur de longs mois, les deux stars recevront de nombreux invités, que ce soit Bill Lawrence (le créateur) ou les autres membres du casting dont ils sont toujours aussi proches.

Lancé hier, le premier épisode de ce podcast - qui dure près de 70 minutes, est déjà une pépite et nous permet de découvrir à quelle point la complicité du duo est géniale. Sans ne rien vous spoiler, ils y parlent de la façon dont ils enregistrent ce numéro, de leur vie privée, de leurs souvenirs de casting, de leur admiration pour Sarah Chalke (Elliot)... C'est drôle, intéressant, bien produit, bref, 10 ans après la diffusion du dernier épisode, Zach Braff et Donald Faison restent le meilleur remède contre la morosité ambiante.

Ecouter le podcast ici.