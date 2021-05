The Flash saison 7 : Carlos Valdes (Cisco) et Tom Cavanagh (Wells) quittent la série

The Flash perd deux acteurs principaux

Alors que Barry Allen a déjà énormément de difficultés à sauver le monde en l'état actuel des choses, la situation ne va malheureusement pas aller en s'arrangeant pour le héros incarné par Grant Gustin. C'est Eric Wallace, le showrunner de The Flash, qui a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué : la série va perdre Carlos Valdes (Cisco) et Tom Cavanagh (Wells), deux de ses acteurs principaux.

"Tom et Carlos ont été une partie intégrante de la série pendant 7 saisons et ils vont énormément nous manquer" a dans un premier temps confié le showrunner, avant d'ajouter, "Tous les deux sont incroyablement talentueux et ont créé des personnages adorés par les fans à travers le monde." Une raison de plus de penser que l'année 2021 est au moins aussi nulle que 2020.

Des départs en douceur

Pour l'heure, les raisons derrière ces départs ne sont pas encore connues. Cependant, quand on se souvient que les premières rumeurs à ce sujet ont vu le jour il y a déjà quelques années, on peut légitimement penser qu'ils sont liés à des envies d'ailleurs de la part des acteurs, plus qu'à des ambitions créatives du côté des créateurs.

Seule certitude à ce jour, le départ de Cisco se fera en douceur puisque le personnage ne partira pas avant la fin de la saison 7. De quoi préparer des adieux dignes du héros et de son interprète après autant d'années. Concernant Wells, la situation est plus mystérieuse. Si le personnage sera exceptionnellement de retour le 11 mai prochain, on ne sait pas encore s'il s'agira de son ultime apparition. Après tout, Tom Cavanagh n'a officiellement plus son statut d'acteur régulier et l'intrigue de Wells semble bouclée depuis ses retrouvailles avec sa femme.

Quoi qu'il en soit, malgré cette triste annonce, vous pouvez déjà sécher vos larmes. La raison ? Dans le cas où The Flash serait renouvelée pour des saisons 8, 9 ou 10, Cisco et Wells pourraient très bien revenir à Central City. Eric Wallace l'a en effet rappelé, "Nous sommes heureux de pouvoir garder la porte ouverte à de futures apparitions". Une déclaration loin d'être anodine, puisque celle-ci laisse entendre qu'aucun des deux héros ne devrait prochainement mourir.