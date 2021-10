The Flash saison 8 : Atom, Mia Queen, Batwoman débarquent dans le méga crossover

La saison 8 de The Flash sera peut-être la dernière de la série. Aussi, afin de (possiblement) permettre à la série de partir de la meilleure des façons, les créateurs ont décidé de la débuter par un événement spécial. En effet, c'est un crossover en 5 épisodes qui sera organisé dès le 16 novembre prochain sur la CW aux USA.

Le crossover ultime de The Flash se dévoile

Au programme ? Central City va accueillir un nouveau grand vilain - déjà décrit comme le pire de la série, prénommé Despero et incarné par Tony Curran. Comme on peut le découvrir dans la bande-annonce (voir dans notre diaporama), cet extraterrestre surpuissant va poser un terrible ultimatum à Barry et menacer tous ses proches. Pour l'heure, il est difficile de connaître le plan réel du méchant, mais on sait déjà qu'il obligera le héros à réaliser l'impossible.

Heureusement, pour cette mission épique, Flash pourra compter sur des soutiens très importants. Ainsi, ce sont Black Lightning (Cress Williams), Batwoman (Javicia Leslie), Atom (Brandon Routh), Sentinel (Chyler Leigh) et Mia Queen (Kat McNamara) qui vont le rejoindre à l'écran afin de lui porter secours et mettre fin au plan de Despero. Et ça s'annonce ultra badass.

Oui, ce début de saison aura des airs de Crisis on Infinite Earths et nous laisse déjà espérer du très grand spectacle. Si l'on se fie au trailer, les effets spéciaux seront plutôt convaincants, l'action sera au rendez-vous et surtout, on devrait avoir le droit à quelques twists réjouissants dont... le retour de Tom Cavanagh (Wells), qui a pourtant quitté la série l'an passé. Vivement.