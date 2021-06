The Flash saison 7 : des adieux satisfaisants ou déchirants pour Cisco ? Carlos Valdes se confie

Le prochain épisode de la saison 7 de The Flash s'apprête à faire pleurer beaucoup de fans. La CW a confirmé la date, c'est le 9 juin prochain que Carlos Valdes - l'interprète de Cisco, quittera officiellement la série. Une déception pour de nombreux téléspectateurs tant le personnage a marqué le Arrowverse, mais une situation logique pour l'acteur.

Un départ pensé depuis longtemps

Auprès de TVLine, Carlos Valdes a en effet confessé que cette décision - qui est la sienne et non celle des créateurs, a été murement réfléchie. A en croire ses propos, elle était même dans un coin de sa tête depuis plusieurs années, "Autour de la saison 4, je commençais à me demander à quoi pourrait bien ressembler la fin de ce personnage. Donc les graines étaient déjà présentes à ce moment".

Puis, il l'a précisé, à l'instar de Tom Cavanagh (Wells), ce n'est que récemment que cette envie de nouveau chapitre s'est véritablement manifestée, "Ca a finalement commencé à devenir une réalité à partir de la saison 5 et c'est en saison 6 que j'ai vraiment commencé à me sentir confortable avec cette idée de 'Oh, je pense que c'est une bonne façon de conclure ce chapitre'". Une envie qui coïncide étonnamment avec une baisse qualitative de la série et des intrigues moins passionnantes qu'auparavant.

Une fin légère et satisfaisante pour Cisco

Le comédien ne s'est pas exprimé sur sa possible déception vis-à-vis des histoires récentes réservées à Cisco notamment, mais il a en revanche fait part de sa satisfaction concernant la fin imaginée pour son personnage. On peut le découvrir dans la bande-annonce, le pote de Barry et Caitlin aura le droit à une conclusion heureuse dans un épisode qui s'annonce léger. Et c'était visiblement ce qu'il espérait.

"Je me suis beaucoup amusé avec cet épisode" a confirmé l'acteur. "Quitter une série après tant d'années à travailler dessus, ça peut donner lieu à un moment difficile émotionnellement, donc avoir la chance d'être irrévérent, de ne pas jouer la carte de la prudence et juste jouer, être un peu fou, ça c'est révélé être une expérience très cathartique pour moi".

Selon lui, des adieux trop sérieux à travers une fin larmoyante / pesante n'aurait pas été l'idéal pour partir d'une façon satisfaisante, "Si cela avait été trop lourd, intense avec des adieux monumentaux, je pense que la pression pour incarner tout ça, et rendre ça sincère... je ne pense pas que ça aurait été la meilleure façon pour moi." Carlos Valdes l'a donc assuré, il ne pouvait pas rêver mieux comme départ, "Je suis vraiment reconnaissant qu'ils aient choisi cette voie. C'est idiot, drôle, léger."