The Flash saison 7 : pourquoi Cisco va nous manquer après le départ de Carlos Valdes

Un MacGyver fascinant à suivre

Cisco était peut-être le personnage le plus humain de la bande, mais cela n'a pas empêché les scénaristes de tout de même lui offrir le rôle d'homme à tout faire un peu improbable. Ainsi, quand il s'agissait d'inventer de nouvelles armes, des costumes ou des technologies toujours plus puissantes, il était missionné pour s'en occuper. Toutefois, malgré ce côté un peu WTF, c'était toujours génial à suivre. Avec Cisco, on retrouvait un petit côté MacGyver qui nous faisait toujours kiffer et on prenait un vrai plaisir à découvrir ce dont il était capable d'inventer, dans un mélange d'approximation et d'efficacité. Clairement, la série n'aurait pas été aussi réjouissante sans ses idées farfelues (oui, on a bien utilisé ce mot en 2021).