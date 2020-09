The Flash saison 7 : Cisco prêt à retrouver ses pouvoirs ? Carlos Valdes se confie

Pendant que Caitlin devrait affronter l'envie d'indépendance de Killer Frost durant la saison 7 de The Flash, Cisco pourrait lui aussi connaître quelques difficultés personnelles. Il y a plus d'un an maintenant, le personnage de Carlos Valdes a en effet pris la décision de mettre fin à ses pouvoirs et donc à sa carrière de super-héros sous le nom de Vibe.

Une décision compliquée à gérer

Or, comme l'a confié l'acteur ce week end lors du DC Fandome, "Je ne pense pas qu'il regrette sa décision, mais je pense qu'elle doit définitivement le hanter." Dans quelle mesure ? Si Cisco est persuadé d'avoir fait le bon choix pour la sécurité de ses proches et son envie d'arrêter de jouer un double-jeu, c'est sa quête d'identité qui pourrait avoir été indirectement impactée.

"Parfois je me sens vraiment dans la peau de Cisco. Il peut y avoir un fan qui va me voir dans la rue ou ailleurs et me dire 'Yo, Vibe !' Et j'imagine la réaction de Cisco" a confié Carlos Valdes. "C'était une si grosse décision pour lui. Je pense que l'on continuera de suivre des vagues de ces conséquences, les répercussions de ce choix en ce qui concerne ce sens d'identité pour Cisco. On va continuer à suivre ça en saison 7."

Faut-il s'attendre à une crise existentielle de sa part ? Cisco aura-t-il l'impression de n'être devenu qu'un poids pour l'équipe alors même que Barry pourrait perdre ses pouvoirs et que Ralph va disparaître des écrans ? Ou au contraire, va-t-il réinventer son rôle au sein de la team ? Rendez-vous en 2021 pour le savoir.