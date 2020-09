DC Fandome : les séries du Arrowverse au programme, les coulisses de DC dévoilés

Le DC Fandome est de retour ce samedi 12 septembre. Avec "Explorez le Multiverse", DC a décidé de célébrer ses licences et remercier le public pour sa fidélité à travers un nouvel événement en ligne unique à la fois passionnant, réjouissant et surprenant. Oui, préparez-vous à passer le week end le plus cool de l'année en direct de votre canapé.

L'envers du décor de DC dévoilé

Comme nous l'apprend Allociné, dès 19h (heure française) "plus de 100h de contenu exclusif et interactif provenant de la télévision, des films, des comics, des jeux et bien plus encore" nous seront proposés pour notre plus grand bonheur. Le secret de ces contenus est encore bien gardé, mais des makings-of exclusifs, fan art & Cosplay sont déjà annoncés.

Ainsi, à travers le "InsiderVerse", il nous sera enfin possible de découvrir l'envers du décor de DC et partir à la rencontre de ces créateurs (ciné, comics, jeux vidéo) qui donnent vie à des oeuvres mythiques. Si vous avez toujours été curieux sur la façon dont tout est construit, imaginé, vous allez être gâté.

Du côté du salon "FunVerse", on pourra lire gratuitement (!) des centaines de comics en version numérique, explorer une intrigante salle surnommée la Joker Escape Room et même prendre des selfies avec nos personnages préférés. Que demander de plus ?

Enfin, avec "YouVerse", on pourra faire parler notre talent en partageant nos plus belles créations originales (peintures, dessins, tag...) et monter notre propre communauté en interagissant avec d'autres internautes.

Des panels pour le Arrowverse

Surtout, à l'instar du tout premier DC Fandome qui avait permis à DC de présenter ses futurs projets et de nouvelles grosses bandes-annonces, de nombreux panels seront également organisés ce week end. Et bien entendus, ils seront tous portés par les plus grosses stars du moment à la télévision.

Au programme ? La nouvelle Batwoman sera officiellement introduite avec la présence de Javicia Leslie, Superman & Lois - le spin-off de Supergirl, sera présenté grâce au duo Tyler Hoechlin (Clark) et Elizabeth Tulloch (Lois) et de nombreux acteurs de Stargirl, The Flash, Titans ou encore Pennyworth répondront aux questions des fans sur les saisons à venir en 2021 !

Bref, DC Fandome - Explorez le Multiverse s'annonce comme l'événement à ne pas louper et devrait nous aider à patienter avec la sortie de nombreux nouveaux projets !