Lucifer, The Batman... : le programme de la convention virtuelle DC FanDome

C'est l'un des événements les plus attendus de cet été : le DC FanDome. Organisée par Warner Bros. cette conférence 100% virtuelle et 100% gratuite se déroulera du samedi 22 au dimanche 23 août prochain. Au programme ? Plus de 100 heures de contenus dévoilés au cours de ces 24h immersives. Dès le samedi 22 août 2020, à 19h (heure française), les internautes du monde entier sont en effet invités à se réunir sur le site officiel DCFanDome.com afin de célébrer le passé, le présent et l'avenir de DC. Au programme : des annonces inédites, des interventions d'acteurs et de créateurs, des teasers très attendus et des surprises, le tout organisé autour de mondes différents.

Epicentre du DC FanDome, le Hall of Heroes sera le lieu de tous les panels et des révélations de contenus en grande partie cinématographiques. De là, vous pourrez naviguer à travers cinq planètes : le DC WatchVerse pour les contenus TV, le DC YouVerse pour découvrir les plus incroyables fan-arts et cosplays, le DC KidsVerse qui déploie une large gamme d'animations et activités pour les petits, le DC InsiderVerse basé sur la créativité et qui met à l'honneur l'artiste Jim Lee, et enfin le DC FunVerse où vous retrouverez des éléments téléchargeables comme l'armure dorée WW84 ou la Batmobile.

Cerise sur le gâteau : les aficionados tricolores pourront se délecter de "Rendez-vous avec DC", un programme unique destinés aux Français. Diffusée sur DC Fandome Watchverse, le 22/08, à partir de 21h, cette émission réunira les journalistes et experts Maximilien Pierrette, François Hercouet, Yannick Le Fur, Asma El Mardi et Jehanne Bargaoui dans une table ronde inédite. Animé par Terry LTAM, ce rendez-vous mettra en lumière des interviews de l'illustrateur Stéphane Roux, du réalisateur Douglas Attal, du comédien et auteur Simon Astier, du gamer Hichem, de la YouTubeuse Carole Quintaine et même du tennisman Gaël Monfils. A vos agendas !

Samedi 22 août

De 19h à 19h25

Wonder Woman 1984 avec Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig et Pedro Pascal présents autour de la réalisatrice Patty Jenkins et la costumière Aline Bonetto. Vous pourrez y découvrir de nouvelles images du long-métrage attendu pour le 30 septembre. (Hall of Heroes)

De 19h à 19h40

The Flash (série) avec Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Carlos Valdes, Danielle Nicolet, Kayla Compton et Brandon McKnight, et le producteur exécutif Eric Wallace qui présenteront la bande annonce de la saison 7. (WatchVerse)

De 19h30 à 19h50

Présentation du jeu vidéo Batman par Warner Bros. Montreal. (Hall of Heroes)

De 19h45 à 20h20

Black Lightning avec Cress Williams, China Anne McClain, Nafessa Williams, Christine Adams, Marvin "Krondon" Jones III, Jordan Calloway et James Remar, et le modérateur Robert Townsend. Tous rendront hommage à la pop-culture noire des années 1990. (WatchVerse)

De 20h15 à 20h45

Multiverse 101 avec Jim Lee (le directeur de la création de DC Entertainment), Walter Hamada (le président de DC Films) et Greg Berlanti (le producteur de l'Arrowverse) qui révèleront tous les secrets de la création du Multiverse. (Hall of Heroes)

De 20h30 à 20h50

Pennyworth avec Jack Bannon, Ben Aldridge, Paloma Faith, Emma Paetz, et les producteurs exécutifs Bruno Heller and Danny Cannon. (WatchVerse)

De 20h45 à 20h55

The Flash (film) avec le réalisateur Andy Muschietti, sa soeur et productrice Barbara, la scénariste Christina Hodson, et Ezra Miller. (Hall of Heroes)

De 21h à 23h15

Rendez-vous avec DC. La France fête DC grâce à cette émission unique destinée aux fans français. Des shows de télévision aux films, en passant par les jeux, l'animation, les comics et les conventions, Maximilien Pierrette, François Hercouet, Yannick Le Fur, Asma El Mardi et Jehanne Bargaoui célébreront cet incroyable univers. Vous pourrez retrouver une conversation avec l'artiste Stéphane Roux, ainsi que des interviews de Douglas Attal, Dorothée Pousseo, Simon Astier, Hichem, Carole Quintaine et Gaël Monfils. Tous expliqueront en quoi leur passion pour DC influence leur travail.