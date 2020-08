The Batman : 6 choses très importantes à retenir de la bande-annonce du film

Ce week end a eu lieu le DC FanDome qui a permis au studio de parler de son futur, que ce soit dans le monde du jeu vidéo (Gotham Knights), des séries (The Flash) ou encore du cinéma (Wonder Woman, Suicide Squad...). Et parmi les nombreuses bandes-annonces inédites dévoilées, comment ne pas citer celle de The Batman ?

Film solo centré sur le super-héros le plus culte de chez DC, porté ici par Robert Pattinson, celui-ci suivra l'exemple de Joker et sera donc totalement extérieur au fameux DCEU. Un détail loin d'être anecdotique, puisqu'il permet actuellement à Matt Reeves (le réalisateur) de donner vie à un projet unique avec un angle original et des ambitions nouvelles. Et si seulement un quart de ce projet a pu être tourné pour le moment, la faute à l'épidémie de Covid-19, ce premier trailer regorge déjà de clins d'oeil prometteurs sur la direction à venir.

Un jeune Batman

Ce film suivra la deuxième année de Bruce Wayne sous le costume de Batman. Et d'après la bande-annonce, si le héros sera validé par les services de la ville (il interviendra directement sur les scènes de crimes avec Gordon), ses agissements seront loin d'être approuvés par tous et sans conséquences. Entre les policiers qui lui lancent des regards plus noirs que son costume et les vilains qui flippent dès qu'ils le croisent, on peut comprendre que les débuts du Chevalier Noir seront violents, en témoigne la scène de bagarre aussi badass que surprenante.

A noter que ce film ne sera pas l'origin story de Bruce, mais devrait marquer les débuts de Catwoman si l'on se fie au costume à l'arrache de l'héroïne qui sera interprétée par Zoë Kravitz.