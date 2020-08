The Flash saison 7 : première bande-annonce, la Team en grand danger

Avec un tournage toujours au point mort à l'heure actuelle, c'est en 2021 que la saison 7 de The Flash débutera sur la CW. Une éternité pour les fans, à laquelle vient de répondre la CW lors du DC FanDome. A la surprise générale, c'est une première bande-annonce des nouvelles aventures de Barry qui a en effet été dévoilée au public.

Un premier trailer (pas si) inutile

Comment est-ce possible si le tournage n'a pas encore repris, la faute à l'épidémie de Covid-19 ? C'est très simple. Eric Wallace - le showrunneur, a confié que ces images étaient tirées de l'épisode 20 inédit de la saison 6. Souvenez-vous, toujours à cause du coronavirus, le tournage de celle-ci avait été interrompu ce qui avait empêché l'équipe créative d'en terminer sa production. Aussi, le début de cette saison 7 sera en réalité la fin de la saison 6 et les images qui composent ce premier trailer sont tirées de ce qui avait déjà été mis en boîte mais non diffusé au printemps dernier.

Cependant, n'allez pas imaginer que cette bande-annonce est inutile pour découvrir les véritables enjeux de la saison 7. Eric Wallace l'a également révélé ce week end, "nous savions déjà vers quoi nous nous dirigions pour l'année d'après [Au moment de la production de la saison 6]". De fait, il l'a ensuite précisé, "même si cette vidéo ne contient que des images d'un seul épisode, faites bien attention à la façon dont elles sont présentées. Il y a en réalité d'énormes spoilers sur la suite à l'intérieur".

Grosses conséquences pour tous

Et justement, que dévoile cette bande-annonce ? Barry va une nouvelle fois galérer avec ses pouvoirs (il est à court de speed), Eva - désormais libre, va semer le chaos en ville avec sa petite armée et Iris risque de ne pas ressortir indemne de son expérience dans le miroir avec son double qui lui a volé sa vie. Mais ce n'est pas tout, tandis que Godspeed sera toujours là pour ramener Barry à la réalité concernant ses capacités, Top (une vilaine incarnée par Ashley Rickards) devrait de son côté entrer dans la tête de Cecile et la bouleverser.

Bref, pour résumer : tous les personnages vont souffrir physiquement et psychologiquement et il ne serait donc pas surprenant de les retrouver en petits morceaux/brisés lors du véritable début de la saison 7. Après tout, on le sait, celle-ci aura pour particularité d'être très différente des précédentes.