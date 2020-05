The Flash saison 7 : Cisco et Caitlin absents plusieurs épisodes l'an prochain ?

Quelle place pour Caitlin dans la suite ?

Comme de nombreuses autres séries (Grey's Anatomy, Supernatural, NCIS...), la saison 6 de The Flash n'a pu être tournée en intégralité, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui a mis fin prématurément au tournage. De fait, l'histoire n'est pas encore bouclée et les trois épisodes restants seront réécrits et incorporés au début de la prochaine saison 7, attendue en janvier 2021 sur la CW aux USA.

A ce sujet, une question se pose alors : quelle place sera réservée à Caitlin à l'écran ? C'est un détail qui ne vous a pas échappé, lors des derniers épisodes diffusés l'héroïne de Danielle Panabaker partait retrouver sa mère afin de soigner une blessure infligée par le Dr. Light. Or, cette absence qui était censée durer tout le reste de la saison 6 n'avait pas été imaginée pour rien. Au contraire, elle avait pour but de permettre à la comédienne d'accoucher et de profiter sereinement de son congé maternité, ce qui ne sera finalement plus utile lorsque le tournage reprendra d'ici quelques mois.

Une réécriture totale ? Le casse-tête des créateurs

Aussi, faut-il s'attendre à voir les scénaristes garder leur plan initial en se passant de Caitlin ou vont-ils réintroduire l'héroïne de façon précoce ? C'est la question à laquelle vient de répondre Eric Wallace - le showrunner, auprès de TVLine. "On est en train d'y réfléchir. Et c'est compliqué" a-t-il assuré. Selon lui, si se passer de Frost au début de l'année 2021 pourrait être frustrant pour les fans, la faire revenir pourrait être plus compliqué que de la laisser temporairement de côté, "Je pense qu'il peut y avoir un bon juste milieu à trouver et c'est ce qu'on tente de faire. On verra".

Un véritable casse-tête pour l'équipe, qui n'est d'ailleurs pas le seul. Le showrunner l'a rappelé, la place de Cisco est également entourée d'incertitudes, "Il partait à Atlantis [lors du dernier épisode diffusé]". Du coup, entre son intrigue et celle de Caitlin, les auteurs doivent désormais jongler avec des trous qui n'étaient pas prévus en imaginant la saison 7, "Ces histoires se terminaient de façon spécifique, donc comment changer ça ou au moins, réussir à gérer et imbriquer ça maintenant que ces épisodes ne font plus partie de la saison 6 ?"

De quoi contraindre Eric Wallace et son équipe à revoir leurs plans à la baisse ? C'est possible. A l'écouter, la série ne serait de toute façon plus en mesure de tourner ce qu'elle était supposée proposer au public ce printemps, "Comment allons-nous tourner ces épisodes restants ? Comment tourner ce qui était censé être la fin d'une saison de The Flash, qui est une énorme série avec énormément de choses à l'écran, dans ce monde dans lequel on est actuellement [avec les nouvelles règles sanitaires] ?"

Bref, vous êtes prévenus, dans le cas où le début de la saison 7 partirait un peu dans tous les sens, il faudra être indulgent avec The Flash.