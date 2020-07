Batwoman saison 2 : Javicia Leslie sera la nouvelle héroïne, Ruby Rose réagit

Il y aura du changement lors de la saison 2 de Batwoman. Non seulement Ruby Rose ne sera plus au casting, mais son personnage de Kate Kane sera également absente des nouvelles intrigues. Suite au départ de la comédienne, les créateurs ont en effet pris la décision de repartir de zéro avec une nouvelle héroïne prénommée Ryan Wilder.

Batwoman trouve son nouveau visage

La CW vient de l'annoncer, après plusieurs semaines de casting, c'est Javicia Leslie qui a donc été recrutée afin de porter la nouvelle version de cette fiction. Peu connue du grand public, l'actrice - récemment vue dans la comédie God Friended Me, s'est en tout cas montrée excitée par cette nouvelle aventure, "Je suis extrêmement fière de devenir la première actrice noire à incarner le rôle iconique de Batwoman à la télévision. Et, en tant que femme bisexuelle, je suis honorée de rejoindre une série si avancée, qui ouvre la voie à la communauté LGBTQ+". Car oui, la créatrice l'a promis, ce changement de personnage ne verra pas la série oublier ses combats en faveur de cette communauté. Au contraire, Ryan Wilder en portera à son tour les valeurs.

On ne sait pas encore à quoi ressemblera le nouveau costume de cette super-héroïne, ni comment se fera la transition à l'écran, mais on sait déjà que Ryan Wilder sera particulièrement badass. Avant même le casting de Javicia Leslie, la description du personnage avait déjà fuité et nous promettait notamment ceci : "Ryan est le genre de fille capable de voler du lait pour nourrir un chaton dans une ruelle et vous tuer de ses propres mains. C'est une combattante de la plus dangereuse des catégories : hautement qualifiée et sauvagement indisciplinée. Elle est athlétique, brute, passionnée."

Ruby Rose heureuse

A noter que Ruby Rose - dont les conditions de départ sont encore floues, a réagi sur Instagram à cette annonce. Et la bonne nouvelle pour Javicia Leslie, c'est qu'elle a son soutien dans cette aventure, "Oh mon dieu. C'est incroyable. Je suis si heureuse de savoir que Batwoman sera jouée par une géniale actrice noire. Je veux féliciter Javicia Leslie de prendre la succession. Tu seras entourée d'une magnifique équipe. J'ai hâte de voir la saison 2, tu vas être incroyable !"