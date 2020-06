Batwoman saison 2 : après le départ de Ruby Rose, Kate Kane va disparaître de la série

Kate Kane remplacée dans Batwoman

La saison 2 de Batwoman, attendue en 2021 sur la CW aux USA, sera celle des bouleversements. On l'a récemment appris, Ruby Rose a décidé de quitter la série, la faute à un agenda qu'elle trouvait visiblement trop contraignant. De quoi s'attendre à voir une nouvelle actrice dans la peau de Kate Kane ? Pas du tout.

Le site Decider vient de l'annoncer, les producteurs ont pris la décision de changer d'héroïne principale pour la suite de l'histoire. Aussi, ce n'est plus Kate Kane qui se glissera sous le costume de Batwoman et qui sauvera Gotham City, mais Ryan Wilder.

Premières révélations sur Ryan Wilder

Pour ceux qui s'interrogent déjà sur l'identité de cette héroïne, il faut savoir une chose : elle sera inédite par rapport au monde des comics. Néanmoins, grâce à une première fiche casting authentifiée par le Hollywood Reporter, on a déjà quelques détails à son sujet.

Décrite comme une femme dans sa vingtaine à la fois "très cool, bordélique, un peu maladroite et sauvage", Ryan Wilder "n'a rien à voir avec Kate Kane". D'après les premiers éléments de sa biographie, on sait qu'elle "n'a eu personne pour la guider durant sa jeunesse" et qu'elle a passé de nombreuses années "à faire passer de la drogue, échapper à la police et masquer sa douleur au travers de mauvaises habitudes". Pour synthétiser, Ryan Wilder est "le genre de fille capable de voler du lait pour nourrir un chaton dans une ruelle et vous tuer de ses propres mains".

Une héroïne LGBTQ

On ne sait pas encore comment cette nouvelle héroïne se retrouvera à succéder à Kate Kane, elle qui est d'ailleurs annoncée comme "pas du tout le stéréotype habituel d'un héros aux USA", mais les derniers détails de sa description laissent entendre que derrière son passé chaotique se cache la personne idéale pour ce job, "Ryan est une combattante de la plus dangereuse des catégories : hautement qualifiée et sauvagement indisciplinée. Elle est athlétique, brute, passionnée."

Enfin, point très important, à l'instar de Kate Kane, Ryan Wilder sera lesbienne et Warner Bros / La CW entendent bien caster une nouvelle comédienne issue de la communauté LGBTQ afin de poursuivre leur volonté de diversité et aborder des thèmes importants à l'écran.