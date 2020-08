The Flash saison 7 : Ralph joué par un nouvel acteur après le licenciement de Hartley Sawyer ?

Un acteur viré

Avant d'incarner un super-héros dans The Flash, Hartley Sawyer - l'interprète de Ralph, était loin d'être un ange. Entre 2012 et 2014, le comédien a notamment profité de Twitter pour se lâcher d'une façon déplorable à base de messages sexistes, misogynes et racistes. Aussi, quand ce passé a refait surface au printemps dernier, la production de la série de la CW a tout simplement pris la décision de le virer et de supprimer Ralph des intrigues.

Un choix logique - même si Hartley Sawyer, qui s'est excusé, assure aujourd'hui avoir mûri, le garder sur les plateaux en pleine période MeeToo / Black Lives Matter aurait été compliqué à assumer - mais également difficile à mettre en place. Après tout, Ralph était justement supposé prendre encore plus d'importance à l'écran en saison 7.

Une seconde chance pour Ralph ?

Alors, comment cette soudaine disparition sera-t-elle gérée ? Eric Wallace (le showrunner) l'a confié à EW, "On va traiter ça de la même façon que si nous écrivions un comic. On va offrir à Elongated Man un peu de repos". Une simple pause pour le héros ? Oui, le départ de Hartley Sawyer ne devrait finalement pas marquer la fin réelle de ce héros à Central City.

Après avoir confié, "On va laisser la porte ouverte. Je ne dis pas que c'est la fin de ce personnage", Eric Wallace a confirmé son envie de poursuivre son exploration, "En fait, c'est même l'opposé. On ne sait simplement pas quand est-ce qu'il reviendra et sous quelle forme il le fera".

Des pouvoirs parfaits

Le showrunner en est conscient, les pouvoirs de Ralph peuvent lui offrir une seconde vie à l'écran et il serait donc dommage de ne pas exploiter cette capacité, "Dieu merci, Ralph a la possibilité de changer de visage et d'apparence."

Aussi, attendez-vous déjà à voir les créateurs profiter de son don au moins une fois au début de la saison 7, qui aura pour objectif de conclure les intrigues de la saison 6, "Ralph se doit d'être là. (...) Sans aller dans les détails, il y a différentes façons pour Elongated Man d'apparaître dans un épisode afin de tourner la page de son histoire [avec Sue Dearbon], tout en nous permettant d'offrir aux fans l'occasion de lui dire au revoir pour une durée encore inconnue".

Pourquoi Ralph changerait de visage à l'écran (va-t-il rester "coincé" ? une possible protection contre un autre ennemi ?) ? Quel acteur pourrait le remplacer ? Combien de temps son absence durera ? Le mystère reste entier à l'heure actuelle, mais on a hâte de découvrir ce qu'il nous réserve dans le futur.