The Flash : Hartley Sawyer (Ralph) viré pour des remarques racistes et sexistes, il s'excuse

La sanction est tombée : Hartley Sawyer ne fait plus partie du casting de The Flash ! Comme la plupart des internautes, les producteurs de la série, portée par Grant Gustin, sont tombés sur ses anciens messages Twitter, écrits entre 2012 et 2014, à caractère raciste et sexiste. En voici quelques exemples : "J'ai apprécié un visionnement secret des seins lors d'une audition aujourd'hui" ou encore "sorti au dîner et vient de s'exposer en tant que raciste, ENCORE". Des messages supprimés depuis, mais qu'une personne a réussi à retrouver.

Hartley Sawyer viré de The Flash

Résultat ? "Hartley Sawyer ne sera pas de retour dans la saison 7 de The Flash", annoncent la CW, Berlanti Productions, Warner Bros. TV et le producteur exécutif Eric Wallace dans un communiqué commun. Ils expliquent ensuite : "En ce qui concerne les messages d'Hartley Sawyer sur les réseaux sociaux, nous ne tolérons pas les remarques désobligeantes qui ciblent toute race, origine ethnique, origine nationale, sexe ou orientation sexuelle. De telles remarques sont contraires à nos valeurs et à nos politiques, qui s'efforcent et évoluent pour promouvoir un environnement sûr, inclusif et productif pour nos employés."

"Ce n'est pas un comportement acceptable"

Les messages racistes passent encore depuis la mort de George Floyd, tué par un policier à Minneapolis. Conscient de ses propos complètement déplacés, l'interprète de Ralph Dibny, aka Elongated Man, a tenu à présenter ses excuses sur Instagram : "Mes mots, sans humour, étaient blessants et inacceptables. J'ai honte d'être capable de ces tentatives vraiment horribles d'attirer l'attention à ce moment-là. Je les regrette profondément. Ce n'est pas un comportement acceptable. J'ai dit ces mots à l'époque sans penser au mal qu'ils pouvaient faire."

Hartley Sawyer ajoute : "je suis incroyablement désolé, honteux et déçu de moi-même pour mon ignorance à l'époque. Je veux être clair : ça ne représente pas ce que je pense ou ce que je suis devenu aujourd'hui." Malgré ses excuses, l'acteur ne reviendra quand même pas dans la saison 7 de The Flash.