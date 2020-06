The Flash saison 7 : Barry fera face à une nouvelle menace "plus puissante et dévastatrice"

La fin de la saison 6 de The Flash n'a pu être tournée à cause de l'épidémie de Covid-19, mais l'intrigue sera néanmoins bouclée lors des premiers épisodes de la saison 7 - qui pourrait être la dernière de la série. Et à en croire le synopsis dévoilé par la CW, les prochains épisodes devraient une nouvelle fois plonger Barry au centre de gros problèmes.

Une suite rapidement classée

Premièrement, on y apprend logiquement que la première préoccupation de tout le monde à Central City sera de mettre fin aux agissements d'Eva, "Après un intense cliffhanger qui a vu une nouvelle Mirror Master apparaître et menacer la ville, The Flash doit se reprendre afin de l'arrêter et trouver un moyen de reprendre contact avec sa femme, Iris."

Et à ce sujet, bonne nouvelle, contrairement à ce que l'on pouvait craindre, il devrait bien être entouré de tout le monde, "Avec l'aide du reste de la Team - ce qui inclut Caitlin, Cisco, Ralph, Nash, mais également Joe, Cecile, Allegra et Chester, Flash va réussir à contrer et arrêter Mirror Master".

Nouvelle menace inquiétante

Spoiler ? Oui, mais ce n'est pas très grave. Comme le précise le synopsis, la fin des agissements d'Eva ne sera en réalité que le début d'une histoire encore plus folle, "En battant Mirror Master, Barry va également libérer une menace encore plus puissante et dévastatrice sur Central City. L'une de celles qui menacera de séparer son équipe et briser son mariage".

De quelle menace s'agira-t-il ? A en croire les premières informations de TVLine, attendez-vous à revoir Godspeed. Dans une session de questions/réponses accordée au site, Eric Wallace - le showrunner, a en effet révélé, "Un retour de Godspeed ? Oui. C'est vers ça que l'on se dirige".

Une situation frustrante - on a l'impression que l'histoire se répète sans cesse dans la série, mais également logique. Jusqu'à présent, tous les Godspeed affrontés par Barry n'étaient que des clones/marionnettes envoyés par le véritable méchant. De fait, il était évident que le véritable ennemi de Barry allait apparaître à l'écran un jour ou l'autre.

Reste désormais à savoir comment il réussira à menacer le couple Barry/Iris, mais on est intrigués !