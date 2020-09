The Flash saison 7 : nouvelles évolutions pour Killer Frost, un problème pour Caitlin ?

La saison 7 de The Flash sera très spéciale. Non seulement elle tentera de conclure les intrigues de la saison 6 qui ont été mises de côté, la faute à l'épidémie de Covid-19, mais elle devra également faire face à l'absence d'un personnage emblématique suite au licenciement de son interprète. Heureusement, les scénaristes nous préparent également des choses plus légères et plus cool pour l'année prochaine (la diffusion devrait débuter début 2021 sur la CW aux USA).

Nouveau développement pour Killer Frost

C'est Danielle Panabaker qui l'a révélé lors du nouvel événement DC Fandome organisé ce week end, Killer Frost - l'alter ego de Caitlin, aura notamment le droit à un nouveau développement à l'écran. "Je suis vraiment très excitée parce qu'il semblerait que Killer Frost s'apprête à vivre son tout premier rendez-vous, et j'ai hâte de découvrir ça" a-t-elle ainsi teasé, avant d'ajouter en rigolant, "Vous pensez vraiment qu'elle a les codes pour bien se comporter à table ? Probablement pas". Un simple détail pour certains, mais une très bonne nouvelle pour la comédienne.

Danielle Panabaker l'a en effet rappelé, après autant de saisons, il est nécessaire de faire évoluer les personnages pour éviter la routine et continuer de surprendre/fasciner les fans, "C'est toujours très cool de pouvoir explorer Killer Frost en tant que véritable personnage, en tant qu'être humain avec des émotions et sentiments. Qu'elle ne soit plus cette personne qui apparaît juste pour se battre et disparaît aussi tôt, sans que l'on ne sache rien d'elle".

Quel avenir pour le binôme ?

De quoi nous promettre de belles choses inédites dans cette saison 7, mais également nous poser une question : cette situation entre Caitlin et Killer Frost est telle tenable sur la durée ? Avec une Killer Frost de plus en plus présente et ouverte au monde, la scientifique devrait logiquement continuer de s'effacer en laissant sa place. Or, la team ne peut logiquement pas se passer de ses talents lors des missions et on imagine mal Killer Frost accepter de redevenir un simple alter ego, invitée quand on le lui autorise, si elle commence à vivre une histoire d'amour.

Aussi, l'avenir de ce binôme s'annonce plus excitant et surprenant qu'on aurait pu l'imaginer. Caitilin va-t-elle tenter de faire sortir Killer Frost de son corps afin qu'elles puissent toutes les deux cohabiter ? Killer Frost va-t-elle redevenir égoïste pour vivre sa vie au détriment de Caitlin ? A suivre.