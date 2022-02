Supernatural de retour : la CW prépare The Winchesters, un spin-off sur les parents de Sam et Dean

A l'instar de Esprits Criminels qui aura prochainement le droit à un reboot, deux ans seulement après la diffusion de son dernier épisode, c'est Supernatural qui verra bientôt son univers s'étendre à la télévision, un an et demi après sa conclusion sur la CW aux USA. On vient de l'apprendre, la chaîne américaine vient en effet de commander officiellement un pilot pour une nouvelle série intitulée The Winchesters.

Un spin-off de Supernatural au programme

Malheureusement, contrairement à ce que son titre peut laisser penser, cette nouvelle fiction ne sera pas centrée sur les aventures inédites de Dean (Jensen Ackles) et Sam (Jared Padalecki) dans l'au-delà. D'après TVLine, les deux frangins chasseurs de démons seront tout simplement absents de l'intrigue de ce spin-off afin de laisser la place à... leurs parents.

Selon les informations du site américain, The Winchesters est en effet décrite comme "la rencontre épique et romantique jusque-là tenue secrète entre John et Mary, et dévoilera comment ils ont tout risqué pour non seulement sauver leur amour, mais également le monde entier". Rien de très emballant, mais cela reste tout de même intrigant.

Petit point bonus ? L'histoire sera racontée du point de vue de Dean, puisque c'est Jensen Ackles (également producteur sur ce projet) qui en sera le narrateur. On ne le verra donc pas à l'écran, mais on l'entendra. C'est déjà ça.