Esprits Criminels saison 16 : le retour de la série annulé ? On a enfin la réponse

Une saison 16 d'Esprits Criminels annoncée en 2021

En février 2021, Paramount+ annonçait son intention de ressusciter la série Esprits Criminels pour une saison 16 inédite, un an seulement après sa conclusion officielle sur CBS aux USA. Un projet qui avait rapidement enchanté les fans, d'autant plus qu'il pourrait renouveler le concept de la fiction policière avec cette fois-ci une seule enquête étendue sur plusieurs épisodes, tandis que le casting devrait être composé d'un mélange d'anciens et nouveaux personnages, un peu à la façon du récent reboot des Experts : Las Vegas.

Pourtant, près d'un an plus tard, rien ne semble avoir avancé en coulisses. Faut-il comprendre que cette saison 16 a finalement été annulée dans le plus grand des secrets ? Rassurez-vous, la réponse est "non". Là où Paget Brewster - l'interprète d'Emily Prentiss, s'était montrée pessimiste l'été dernier en déclarant, "Malheureusement, je crois que ce projet est mort", Paramount+ a tenu à redonner le sourire à tous les fans en ce début d'année.

Le reboot de la série annulé en 2022 ?

Aussi, c'est ce mardi 1er février 2022 que Tanya Gills - directrice des programmes de ViacomCBS Streaming, a confirmé à la presse que le retour d'Esprits Criminels était toujours au programme. "Nous travaillons actuellement à son développement, a-t-elle notamment assuré. On aura bientôt plus d'informations à vous dévoiler. Mais oui, la série est toujours en vie." Une confirmation importante puisque, si l'on se fie à ses propos, cela laisse entendre que le casting pourrait rapidement être dévoilé et que le tournage pourrait donc être lancé dans la foulée !

Un soulagement pour les téléspectateurs, mais également pour Paget Brewster qui a été la première à réagir à cette déclaration. Sur Twitter, la comédienne s'est en effet montrée enthousiaste à l'idée de voir Esprits Criminels reprendre d'ici quelques mois, "Quand le fait d'avoir eu tort vous fait tellement de bien ! J'ADORE CA !"