Esprits Criminels saison 16 : la série officiellement de retour, premières informations sur la suite

Si vous aviez encore un doute : non, le monde ne tourne plus vraiment rond. En tout cas, celui de la télévision semble être cassé. Un an seulement après la diffusion du tout dernier épisode de Esprits Criminels, la série - qui a pourtant eu le droit à une véritable conclusion au terme de sa saison 15, vient déjà d'être resuscitée.

Esprits Criminels de retour, premières infos

Ce mercredi 24 février 2021, Paramount+ - un énième service de streaming américain à l'image de HBO Max ou Peacock, actuellement connu sous le nom de CBS All Access, a confirmé les récentes rumeurs : un projet de nouvelle saison d'Esprits Criminels est réellement en production. Peu d'informations ont été révélées à son sujet, mais on sait déjà que celle-ci sera composée de 10 épisodes et que son concept évoluera un petit peu.

En effet, plutôt que de suivre une enquête différente par épisode, c'est une unique affaire qui sera suivie tout au long de cette saison. De même, selon les sources de TVLine, le casting pourrait être un mélange entre des personnages historiques (notamment ceux qui étaient présents en saison 15) et de nouveaux agents. Enfin, du côté de l'équipe créative, Erica Messer (scénariste et productrice historique de la fiction policière) devrait également revenir et prendre le contrôle de ce projet. Autrement dit, malgré les quelques ajustements, la recette devrait être la même.

Un projet bonus en préparation

Pour l'anecdote, les fans de Esprits Criminels devraient être gâtés par la plateforme. La raison ? Parmi les autres projets de Paramount+ liés à cet univers, on y retrouve notamment la possible production d'un docu-série centré sur le monde du crime. D'après les premiers détails, ce programme pourrait ainsi être porté par un vrai profiler du FBI qui s'intéresserait à de véritables affaires criminelles, et il pourrait être accompagné d'un acteur de la série.

Et quand on voit le succès du genre sur Netflix, ça ne peut être qu'une bonne idée pour le site de streaming.