Esprits Criminels : un an après la fin, une suite est en préparation

La mode des retours des séries, ça commence vraiment à devenir un peu n'importe quoi. Si certaines vont faire leur retour via une nouvelle saison ou un reboot plusieurs années après leur disparition des écrans comme Sex and the City (la série s'est terminée en 2004), Dexter (le show a pris fin en 2013) ou Les Experts (le revival est en préparation 6 ans après la fin de la série), d'autres projets semblent aller beaucoup trop vite. C'est par exemple le cas du reboot de Pretty Little Liars, en préparation 4 ans après la fin de la série. On vient sûrement de battre un record avec Esprits Criminels qui s'est terminée... il y a un an !

Esprits Criminels bientôt de retour ?

Alors que la 15e et dernière saison d'Esprits Criminels n'a même pas encore été diffusée en France sur TF1 (vous pouvez déjà découvrir la fin de la série si vous n'avez pas de patience), un revival est déjà en préparation du côté des Etats-Unis. Selon Deadline, c'est Paramount+ (anciennement connue sous le nom de CBS All Access et sera lancée le 4 mars) qui préparerait une suite de la série procédurale culte où l'on a pu voir Thomas Gibson, Shemar Moore, Paget Brewster, Matthew Gray Gubler, AJ Cook, Joe Mantegna ou encore Kirsten Vangsness. Le projet n'en est pour l'instant qu'à ses débuts et la plateforme serait en train de rassembler une équipe créative pour se pencher sur un retour des membres du BAU. On ne sait pas pour l'instant s'il pourrait s'agir d'une vraie suite avec les anciens acteurs ou bien si cette possible future série misera sur une nouvelle équipe.

Un an seulement après la fin, ça semble quand même un peu tôt pour faire revivre la série qui a aussi eu droit à deux spin-off, Criminal Minds: Suspect Behavior (1 saison de 13 épisodes) et Esprits criminels : Unité sans frontières (2 saisons), qui n'ont jamais eu le succès escompté.

En tout cas, Matthew Gray Gubler qui jouait le Dr Spencer Reid ne sera sûrement pas étonné de cette annonce. Quelques jours après la fin de la série, l'acteur avait déclaré à TVLine : "Je sais que tout doit s'arrêter mais je ne suis pas triste de la fin de la série car j'ai l'impression que nous l'avons fait magnifiquement bien et j'ai l'impression qu'il y a des racines pour qu'on y revienne plus tard (...) J'imagine ça un peu comme quand on va à un concert : à un moment, le groupe doit quitter la scène pour qu'il y ait un rappel. C'est une progression naturelle".