Sex and the City : le retour de la série confirmé, les premières infos

10 épisodes à venir

Ce revival de Sex and the City sera composé de 10 épisodes et on ne connaît pour l'instant pas la date de sortie. On sait cependant que le tournage devrait débuter à New York à la fin du printemps, si la crise sanitaire le permet évidemment. Pour l'instant, on ne sait pas ce que sera devenu le personnage de Samantha. Sera-t-elle morte ou bien aura-t-elle quitté la ville ? Rien ne dit pour l'instant que la série nous donnera la réponse et il faudra donc patienter avant d'en savoir plus.