True Blood : un reboot en préparation par le créateur de Riverdale

La liste des séries qui reviendront prochainement s'allonge de semaine en semaine. Après 24 heures chrono, Heroes, Charmed et bientôt Gossip Girl ou Hartley, coeurs à vif, les années à venir ne seront pas les plus inventives de la télévision américaine. Si vous vouliez que ça s'arrête, dommage pour vous car les producteurs ont encore quelques séries à rebooter en stock.

True Blood 2.0 en approche

La dernière annonce en date a de quoi étonner plus d'un internaute. Ce mercredi 9 décembre, TVLine a annoncé qu'un reboot de True Blood était en approche sur HBO, chaîne qui a diffusé la série originale avec Anna Paquin, Stephen Moyer et Alexander Skarsgard durant 7 saisons entre 2008 et 2014. Oui, la fin était nulle mais ça n'empêche pas certains de rêver à une nouvelle version série des romans de Charlaine Harris.

C'est d'ailleurs une personne que vous connaissez peut-être qui se cache derrière ce projet : Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale et des Nouvelles aventures de Sabrina. Même s'il planche déjà sur un reboot de Pretty Little Liars, le producteur vient donc de lancer ce nouveau projet de reboot, approuvé par Alan Ball. Le créateur de la série originale sera de retour en tant que producteur exécutif pour cette nouvelle version. Pour l'instant, on ne sait pas de quoi va parler cette nouvelle série. Verra-t-elle un retour de Sookie et des autres ou bien sera-t-elle une sorte de suite avec de nouveaux personnages ?