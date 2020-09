Gossip Girl : les acteurs de la série originale dans le reboot ? Le créateur répond

Depuis la fin de Gossip Girl en 2012, les acteurs de la série culte ont tourné la page et ont trouvé de nouvelles occupations. Blake Lively a par exemple enchaîné les rôles au cinéma et est devenue maman, tout comme Leighton Meester qui est enceinte de son deuxième enfant et a joué dans plusieurs séries. De son côté, Penn Badgley a trouvé un rôle en or dans You tandis que Chace Crawford est au casting de The Boys, dispo sur Amazon Prime Video. Ed Westwick, lui, s'est fait discret après des accusations de viols pour lesquelles il n'a pas été poursuivi en justice pour manque de preuves. Alors évidemment, quand l'annonce du reboot de la série est arrivé, de nombreux fans se sont demandés si l'on pourrait revoir leurs personnages dans cette suite.

Les acteurs de Gossip Girl de retour dans le reboot ?

Durant six saisons, Gossip Girl (aka Dan Humphrey) a torturé Serena, Blair et les autres. Mais que deviennent les personnages aujourd'hui ? On aura peut-être la réponse en 2021 ! Alors que le tournage du reboot va débuter d'ici quelques semaines, le créateur de la série Joshua Safran s'est confié sur ce qui nous attend et notamment laissé entendre qu'il n'était pas impossible que certaines stars de la série originale reviennent, bien que rien ne soit confirmé pour le moment. "La série se déroule dans le même univers que la série originale, j'espère qu'à un moment, certains vont venir." a-t-il posté sur son compte Twitter. Il y a quelques mois, le producteur de la série Josh Schwartz avait déjà dévoilé que les acteurs originaux avaient été contactés pour participer au projet.

Si jamais ils venaient à refuser de faire une apparition, on pourrait cependant avoir des nouvelles des personnages, un peu comme avec The Perfectionists et Pretty Little Liars. "Cette version se déroule en 2021, quatre ans après le flashback du final, il y aura des mentions ici et là vu que ces personnages sont toujours là" tease aussi le créateur. Vivement 2021 pour découvrir la série !