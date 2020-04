Leighton Meester enceinte : l'ex-star de Gossip Girl attend son deuxième enfant avec Adam Brody

Depuis qu'elle est devenue célèbre grâce à Gossip Girl, Leighton Meester a toujours beaucoup protégé sa vie privée. On sait qu'elle a eu une relation avec Sebastian Stan sur le tournage de la série avant de craquer pour Adam Brody sur le tournage du film The Oranges en 2012. C'est dans le plus grand secret qu'ils s'étaient mariés en 2014.

Un deuxième bébé pour Leighton Meester

Il semblerait que Leighton Meester soit sur le point de pouponner de nouveau ! Comme le montre le Daily Mail, l'actrice a été photographiée en compagnie de son mari dans les rues de Los Angeles ce mardi 31 mars. Sur les photos, on peut voir le ventre déjà bien arrondi de l'ex-interprète de Blair Waldorf qui semble donc enceinte de son deuxième enfant. Une grossesse que l'actrice et son amoureux n'ont pas confirmé pour le moment. Elle avait jusqu'à présent réussi à cacher son baby bump malgré son rôle dans Single Parents. Leighton Meester est une des actrices principales de cette comédie inédite en France où elle incarne Angie, une mère célibataire. Adam Brody joue même le rôle de son ex et père de son fils dans la série !

Adam Brody et Leighton Meester sont déjà les parents d'une fille, Arlo Day, née en 2015. Ils n'ont jamais montré le visage de la petite fille et ne l'évoquent que très rarement dans des interviews. "Je ne parle pas beaucoup d'Arlo. Je suis très fière de cette partie de ma vie. Mais je suis aussi fière du travail que je fais. Je pense que les gens ont tendance à se dire : soit tu es une ingénue, soit une icône, soit une mère. Il n'y a pas de juste milieu" avait-elle confié à Refinery29 en 2017.