Gossip Girl : le tournage du reboot programmé, le créateur tease une série "très queer"

Eh non, la mode des reboots n'est pas morte à Hollywood. Après X-Files, Heroes, Charmed, Roswell ou encore 24 heures chrono, d'autres projets sont toujours dans les cartons. La preuve : on a appris la semaine dernière qu'une nouvelle version de Pretty Little Liars était en préparation, trois ans seulement après la fin de la série. Quant à Gossip Girl ? Le projet de reboot sous forme de suite (mais avec de nouveaux personnages) est toujours d'actualité.

Le tournage du reboot de Gossip Girl débute en octobre

Prévu à l'origine pour 2020 sur la plateforme HBO Max, le reboot de Gossip Girl a été repoussé à 2021 à cause de la pandémie de coronavirus qui a touché les Etats-Unis et notamment New York où le tournage devait avoir lieu. Maintenant que la situation sanitaire s'est stabilisée, l'équipe de la série et les nouveaux acteurs vont pouvoir entamer le tournage et on sait déjà quand il aura lieu. Le site de Variety a annoncé que les prises de vues débuteront à la fin du mois d'octobre à New York, selon les informations d'un porte-parole de la Warner Bros qui produit la série.

Composée de 10 épisodes, la saison 1 de Gossip Girl se déroulera 8 ans après la fin de la série originale et suivra une nouvelle génération de lycéens de l'Upper East Side. Kristen Bell reprendra son rôle en tant que voix-off de Gossip Girl et on retrouvera au casting Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Thomas Doherty ou encore Jordan Alexander.

Joshua Safran tease une série "très queer"

Sur Twitter, le créateur de la série Joshua Safran a profité de cette annonce pour organiser un Q&A et répondre aux questions des fans. Il a rappelé que cette suite se déroulera en 2021 soit quatre ans après le flashforward du final de la série originale. Le boss du show a notamment dévoilé qu'il était très fier de la diversité que l'on pourra voir dans la série et déclaré qu'elle sera "très, très queer". Joshua Safran prévoit aussi un "ton différent" et a expliqué que les scénarios ont été modifiés après la crise de la Covid-19.