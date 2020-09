Pretty Little Liars : un reboot en préparation par le créateur de Riverdale !

Un reboot de Pretty Little Liars en préparation

Il y a 10 ans était diffusé le premier épisode de Pretty Little Liars. La série de I. Marlene King aura en tout duré sept saisons et aura eu le droit à deux spin-off, Ravenswood et The Perfectionists, tous les deux annulés au bout d'une saison seulement. Trois ans après le dernier épisode, l'univers de PLL s'apprête à revenir sur le petit écran grâce au créateur de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa.

Eh oui, d'après les infos de The Hollywood Reporter, le showrunner prépare actuellement un reboot de Pretty Little Liars avec une toute nouvelle histoire et des nouveaux personnages. Si pour le moment, le projet n'en est qu'au développement, Warner Bros.TV, la société de production de la série originale, espère le voir commander officiellement par HBO Max, qui s'est emparé du reboot de Gossip Girl. Alors, ce show verra-t-il réellement le jour ? Affaire à suivre.

Les fans pas hyper emballés

L'annonce du reboot de Pretty Little Liars a provoqué un flot de réactions... pas forcément positives. Les fans de la série avec Lucy Hale, Ashley Benson, Shay Mitchell, Troian Bellisario et Sasha Pieterse ne sont pas hyper emballés par l'idée et ont surtout peur du résultat : "Déjà avec Marlene, cette série c'était devenue un bordel alors avec les créateurs de Riverdale....", "Pitié pas ça tout sauf ça je rêve d'un reboot PLL ou d'un autre spinoff mais là... ça va pas du tout", "Ptdr la fin de PLL était déjà .. alors si en plus c'est les créas de Riverdale qui développent qu'est-ce que ça va être", peut-on lire sur Twitter.