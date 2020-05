Gossip Girl : le reboot repoussé à 2021

Huit ans après la fin des aventures de Serena, Blair, Chuck, Dan, Nate et les autres, la jeunesse dorée de l'Upper East Side sera bientôt de retour dans un reboot de Gossip Girl. Il s'agira en fait d'une suite puisque l'action se déroulera 8 ans après la fin de la série et sera centrée sur des personnages différents. Le casting a déjà été annoncé et le tournage devait débuter prochainement à New York. Mais ça, c'était avant que le Covid-19 ne s'invite. Épicentre de l'épidémie de Coronavirus aux Etats-Unis, la ville de New York est toujours confinée. Avec plus de 20 000 morts rien que dans la Grosse Pomme, il est donc toujours conseillé de rester chez soi et les commerces, restaurants et théâtres restent fermés.

La jeunesse dorée de l'Upper East Side revient en 2021

Il n'est donc pas si étonnant d'apprendre que le reboot de Gossip Girl porté par Emily Alyn Lind n'arrivera finalement pas en 2020 sur HBO Max. Interrogé par Vulture, Kevin Reilly, le responsable des contenus de la plateforme, a dévoilé que les 10 épisodes de cette nouvelle version de Gossip Girl n'arriveront pas avant 2021. "La production n'avait pas débuté, ils étaient prêts à tourner" a-t-il précisé. Pour l'instant, on ne sait pas quand le tournage pourra commencer.

HBO Max sera lancée le 27 mai prochain aux Etats-Unis et misait notamment sur cette série pour attirer les abonnés. Son autre gros projet, le tournage d'une émission spéciale avec les acteurs de Friends, a également été repoussé suite à la pandémie. La plateforme a annoncé cette semaine qu'elle mettra à disposition en 2021 la "Snyder's Cut" de Justice League.