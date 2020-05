Justice League : la Snyder Cut bientôt dévoilée, pourquoi c'est une très bonne nouvelle !

C'est quoi la Snyder Cut ?

A l'origine, c'est Zack Snyder (Man of Steel, Batman V Superman) qui devait être le seul réalisateur du film Justice League sorti en 2017 au cinéma. Malheureusement, alors que le cinéaste avait tourné toutes les scènes qu'il souhaitait, il a été contraint de quitter le projet en cours de route à la suite du suicide de sa fille. De fait, Warner Bros a alors engagé le réalisateur Joss Whedon (Avengers 1 & 2) afin, officiellement, de gérer la postproduction et les possibles reshoots pour permettre au film de sortir dans les temps. Toutefois, comme on a finalement pu le découvrir dans les salles, Warner Bros et Joss Whedon ont en réalité touché au film bien plus que nécessaire au point de totalement le réécrire (nouvelle ambiance, nouveau ton, méchant supprimé, scènes réinventées...) afin de coller un peu plus à l'esprit d'un Marvel. De quoi nous offrir un résultat très décevant et frustrer tous les fans du travail de Zack Snyder qui, dès lors, n'ont cessé de réclamer SA version du film qu'il assurait avoir eu le temps de monter de chez lui (malgré des effets spéciaux en moins).

Pourquoi la sortie de la Snyder Cut est une bonne nouvelle

Une vision d'auteur retrouvée

Après Man of Steel et Batman V Superman, Justice League devait être un nouveau chapitre dans la saga super-héroïque de Zack Snyder. Et que l'on aime ou non ces films, celui-ci avait pour objectif de légitimer les précédents, apporter un nouveau souffle au genre et amener ces personnages (Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, Aquaman) vers de nouveaux sommets. Bref, l'idée était réellement de raconter quelque chose et pas simplement de faire une mauvaise copie de Marvel. Il y avait une véritable vision d'auteur derrière ce projet. Impossible au regard du film sorti en 2017 ? Au contraire. Le réalisateur vient de le confier, sa version aura une durée de 4 heures (!) - contre 2h pour celle de Joss Whedon, et surtout, comportera environ 75% de choses inédites. Autrement dit, si vous n'avez pas aimez Justice League, dites-vous bien que cette Snyder Cut n'aura rien à voir avec ça et racontera une toute autre histoire, bien plus cohérente avec l'univers mis en place par Snyder ces dernières années.