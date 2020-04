HBO Max : la date de lancement aux Etats-Unis dévoilée

Non, la guerre des plateformes n'est pas encore pliée ! Si Netflix a déjà tiré son épingle du jeu, ses concurrents se multiplient. Amazon Prime Vidéo, OCS, Apple TV+, et Disney+ lancé le 7 avril en France ne sont pas les seules à tenter de séduire le public. Annoncée en octobre 2019, HBO Max qui rassemble les catalogues de HBO et de Warner arrive... en pleine crise du Coronavirus.

HBO Max débarque le...

L'annonce est tombée ce mardi 21 avril : HBO Max sera disponible le 27 mai aux Etats-Unis ! La crise liée à la pandémie de Coronavirus ne fait donc pas peur à WarnerMedia qui va dégainer son service de streaming payant auprès du public américain. Lors de la présentation de la plateforme en octobre dernier, le dirigeant d'HBO Max expliquait avoir un objectif de 75 à 90 millions d'utilisateurs dans le monde d'ici 2025. En France, la plateforme pourrait être lancée en 2021.

Le prix et le catalogue

HBO Max sera dispo outre-Atlantique pour 14,99 dollars par mois soit environ 13,80€, le prix d'un abonnement à HBO aux Etats-Unis. En plus du catalogue complet de la chaîne câblée dont Game of Thrones, Sex and the City ou Les Soprano, HBO Max proposera aussi les intégrales de Friends, South Park ou The Big Bang Theory. Côté films, les abonnés pourront voir Shazam, Godzilla, A Star is Born ou bien les films du Studio Ghibli, disponibles chez nous sur Netflix.

S'ajoutent à cela des programmes originaux comme le film Love Life avec Anna Kendrick, la compétition pour enfants Craftopia ou bien des épisodes inédits des Looney Tunes. Pour les retrouvailles des stars de Friends ou bien le reboot de Gossip Girl, il faudra encore patienter puisque les deux projets sont en pause suite à la crise du Coronavirus.