Mon Voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro... le Studio Ghibli débarque sur Netflix

Le compte Twitter France de Netflix promettait une grosse surprise pour aujourd'hui et, effectivement, l'annonce que vient de faire la plateforme est plutôt cool. Afin de contrer Disney+ et son offre destinée aux enfants à travers ses nombreux films d'animation, le site de SVOD a dévoilé son partenariat avec le célèbre Studio Ghibli.

Le Studio Ghibli débarque sur Netflix

Résultat, d'ici les trois prochains mois (voir ci-dessous), les abonnés pourront découvrir les 21 films cultes du studio d'animation japonais qui nous a offert les histoires les plus mignonnes, émouvantes et traumatisantes de ces 30 dernières années. Qui parmi-vous s'est réellement remis du film Le Tombeau des lucioles ?!

Un véritable coup de force de la part de Netflix tant le studio japonais s'était jusque-là toujours montré réticent à l'idée d'un tel partenariat, mais qui s'inscrit dans l'ère du temps et la volonté de Ghibli de grandir. Dans un communiqué, Toshio Suzuki - producteur, a notamment confié : "De nos jours, il existe tellement de façons différentes d'atteindre le public avec un film. On a écouté nos fans et avons pris la décision de mettre en ligne notre catalogue. On espère que les gens à travers le globe découvriront le monde du Studio Ghibli grâce à ça".

Un catalogue impressionnant

Du côté du catalogue, les films apparaîtront en trois temps sur Netflix. Le 1er février seront mis en ligne : Un château dans le ciel (1986), Mon Voisin Totoro (1988), Kiki la petite sorcière (1989), Souvenirs goutte à goutte (1991), Porco Rosso (1992), Je peux entendre l'océan (1993) et Les Contes de Terremer (2006). Le 1er mars seront mis en ligne : Nausicaä de la vallée du vent (1984), Princesse Mononoké (1997), Mes voisins les Yamada (1999), Le Voyage de Chihiro (2001), Le Royaume des chats (2002), Arrietty, le petit monde des chapardeurs (2010), Le Conte de la princesse Kaguya (2013). Enfin, le 1er avril seront mis en ligne Pompoko (1994), Si tu tends l'oreille (1995), Le Château ambulant (2004), Ponyo sur la falaise (2008), La Colline aux coquelicots (2011), Le vent se lève (2013) et Souvenirs de Marnie (2014). Et Le Tombeau des lucioles ? Rassurez-vous, le film est absent de cette liste car... il est déjà disponible !

Si après ça vous n'arrivez toujours pas à savoir quoi regarder, on ne peut plus rien pour vous !