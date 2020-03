Gossip Girl : quatre nouveaux acteurs annoncés dont une star de Legacies

Huit ans après la diffusion du dernier épisode, Gossip Girl va revivre grâce à HBO Max. La plateforme qui arrivera prochainement aux Etats-Unis a commandé un reboot ou plutôt une suite mais sans les acteurs originaux. Au lieu de Blair, Serena, Chuck et les autres, la série suivra une nouvelle génération de lycéens fortunés de l'Upper East Side à New York. Au début du mois de mars, on découvrait les visages des premiers acteurs choisis pour participer à la série dont Emily Alyn Lind et Eli Brown (vu dans The Perfectionists, le spin-off de Pretty Little Liars).

De nouveaux acteurs choisis pour le reboot de Gossip Girl

Jusqu'à présent, cinq acteurs - sans compter Kristen Bell qui sera de retour pour doubler Gossip Girl - ont déjà été annoncés au casting du reboot de Gossip Girl et quatre nouvelles stars s'ajoutent désormais à cette liste. On ne sait pas encore quels personnages ils vont jouer mais voici les nouvelles recrues de la série :

Thomas Doherty

Âgé de 24 ans, l'écossais Thomas Doherty s'est fait connaître d'abord sur scène avant de rejoindre Disney Channel. Il a notamment été au casting de Descendants 2 et Descendants 3. Récemment, il a tenu le rôle de Sebastian, un vampire, dans la saison 2 de Legacies et est au casting de High Fidelity diffusée sur Hulu depuis février 2020. C'est aussi le petit ami de Dove Cameron.