Gossip Girl : découvrez la première actrice choisie pour le reboot de la série

8 ans après la diffusion du dernier épisode de Gossip Girl, la série culte de la CW s'apprête à revenir sur nos écrans. HBO Max - la plateforme de streaming de WarnerMedia, a effectivement commandé un reboot de 10 épisodes toujours produit par Josh Schwartz et Stephanie Savage, déjà derrière la série originale.

Une première héroïne connue pour Gossip Girl 2.0

A cet effet, une toute première actrice aurait été castée pour ce projet - en plus du retour déjà confirmé de Kristen Bell en tant que voix off. D'après les informations de Deadline, il s'agit ainsi de Emily Alyn Lind - récemment vue dans Code Black et Doctor Sleep, qui n'est autre que la soeur de la comédienne Natalie Alyn Lind (The Gifted, The Goldbergs).

Tandis que ce reboot se déroulera 8 ans après les événements de Gossip Girl, dans un monde où les blogs seront remplacés par les réseaux sociaux, Emily Alyn Lind devrait se glisser dans la peau d'Audrey, une jeune lycéenne en couple depuis très longtemps qui s'interrogera sur ce qu'elle pourrait louper et ce qui pourrait l'attendre ailleurs. Traduction : les thèmes "infidélité", "triangle amoureux" et "relation toxique" sont possiblement à prévoir la concernant.

Il est encore trop tôt pour savoir si son rôle sera aussi important que celui de Blake Lively (Serena) à l'époque, mais ça semble bien parti...