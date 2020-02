Gossip Girl : une première photo du reboot (qui ne montre pas grand chose)

Si on devait citer les titres des séries qu'on attend le plus pour 2020, le reboot de Gossip Girl figurerait sûrement en haut de la liste. En préparation pour HBO Max, plateforme qui sera lancée en mai 2020 aux Etats-Unis puis en 2021 dans le reste du monde, cette nouvelle version de la série culte qui a révélé Blake Lively, Leighton Meester ou encore Penn Badgley sera un genre de suite mais sans Serena, Blair, Dan et les autres. Si la mise en ligne devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année, aucune info concrète sur le projet n'a été dévoilée.

Une première image pour le reboot

On ne sait donc toujours pas quels acteurs incarneront les nouveaux héros de ce reboot qui devrait être plus inclusif, comme l'a dévoilé le showrunner Joshua Safran. Seule certitude : Kristen Bell donnera de nouveau de la voix pour doubler Gossip Girl. A l'occasion de la Saint Valentin, le scénariste Eric Eidelstein qui travaille sur la série a posté le tout premier aperçu, histoire de combler les fans. On peut y lire deux phrases cultes du show original ("XOXO" et "You know you love me") et voir... une paire de jambes !